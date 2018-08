Política

2015

Diputación de Bizkaia y PSE-EE llegan a un acuerdo en los Presupuestos

Redacción

02/12/2014

EH Bildu ha registrado este pasado lunes una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos porque considera que en Bizkaia se necesita "un cambio de rumbo".

El PSE-EE ha cerrado un acuerdo presupuestario con la Diputación foral de Bizkaia por el que facilitará la aprobación de los presupuestos para 2015 y que incluye "nuevos proyectos y programas" valorados en 43 millones de euros.

En rueda de prensa en Bilbao, el portavoz del grupo socialista en las Juntas vizcaínas, Iñaki Egaña, ha precisado que el pacto "incluye planes concretos contra el paro y creación de infraestructuras para fomentar el aprendizaje industrial".

También prevé "un mayor esfuerzo inversor" en infraestructuras, "con efecto multiplicador". En concreto, según ha destacado, se estima una inversión de 28 millones para la variante de Ermua en el próximo año, y de 6 millones para la carretera interfábricas. Asimismo, se ha negociado el mantenimiento de los recursos que garantices "los servicios públicos sin recortes".

Egaña ha reconocido que "éstos no son los presupuestos" que habría elaborado el PSE-EE, pero ha añadido que "por encima de ello" los socialistas intentado, con sus propuestas, "mejorar estas cuentas y hacer que sean más útiles para los ciudadanos".

"Porque Bizkaia no se puede permitir no disponer de presupuestos. No son momentos de hacer crítica gruesa a la gestión del gobierno foral", ha señalado.

"Bueno para Bizkaia"

El portavoz de la Diputación de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado que el acuerdo alcanzado con el PSE "bueno para Bizkaia" ya que, según ha indicado, permite consolidar la recuperación económica, impulsar el empleo y mantener ayudas y servicios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rementeria ha señalado que al PNV y al PSE les une "la responsabilidad" y, además, ha censurado la postura de Bildu, que pretende "partir de cero", y la del PP, al que ha criticado su "actitud irresponsable, que dificulta la relación normalizada entre partidos".

El portavoz de la Diputación vizcaína ha defendido el acuerdo presupuestario con el PSE porque es "bueno para Bizkaia y para los vizcaínos". "Permite consolidar la política de recuperación del empleo y de la actividad económica, mantener la ayuda a las personas que la necesitan, y mantener la calidad de los servicios públicos que ofrecemos", ha asegurado.

EH Bildu, enmienda

Los portavoces de EH Bildu en las Juntas Generales vizcaínas Irune Soto y Joseba Gezuraga han anunciado que la coalición ha registrado este pasado lunes una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos porque considera que en Bizkaia se necesita "un cambio de rumbo" y el proyecto apuesta por políticas "que se han demostrado erróneas".

En rueda de prensa en Bilbao, los junteros de Bildu han denunciado que la Diputación no tiene "ningún interés en cambiar de rumbo" en sus políticas para Bizkaia y ha presentado un proyectos de Cuentas "calcado a los anteriores".

Entre otros aspectos, han criticado que la institución foral sigue "sin implicarse" en la creación de empleo, mantiene una política fiscal "lejos de ser justa y progresiva" y "ahonda en la desigualdad".

El PP, incógnita

El PP apurará el plazo hasta esta tarde para decidir si presenta o no una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno Vasco de 2015, aunque mantiene su "actitud constructiva" ante las cuentas para dar "estabilidad a las instituciones".

Así lo ha asegurado la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, que ha comparecido en una rueda de prensa en Bilbao para ratificar la posición de su partido, que depende más de la voluntad del Gobierno Vasco porque el PP "no ha cambiado".

Hoy acaba el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos del Gobierno Vasco para 2015.