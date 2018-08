Política

Pacto PP-PSOE

Sánchez rechaza una alianza con el PP y pide no hacer caso a Cospedal

03/12/2014

Aún asi, ofrece al PP "cuatro grandes pactos" sobre educación, energía, reforma constitucional y dependencia y servicios sociales.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado hoy su rechazo a entablar una gran coalición de gobierno con el PP, como sugirió como hipótesis la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, de la que ha dicho que la experiencia recomienda "no hacerla caso".



"Los españoles, si algo han aprendido a lo largo de estos años, es que a la señora De Cospedal no hay que hacerla caso", ha afirmado Sánchez en declaraciones a los periodistas.



El dirigente socialista ha hecho hincapié en que no habrá una gran alianza con el PP porque "la gente lo que quiere no es hablar de coaliciones, sino de soluciones a sus problemas diarios".



No obstante, ha ofrecido al PP cuatro grandes pactos "en beneficios de los ciudadanos", sobre educación, energía, reforma constitucional y dependencia y servicios sociales.



"En eso va a estar el PSOE, en aportar soluciones y hablar menos de coaliciones. Y el PP debería hacer también lo mismo, no pensar en el futuro, sino en resolver los problemas del presente, que son muchos y que desgraciadamente afectan a los que menos tienen", ha comentado Sánchez