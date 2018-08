Política

Grupos ecologistas cargan contra el PNV por su política de residuos

Redacción

04/12/2014

La Coordinadora contra la Incineración, Eguzki y Zero Zabor han acusado a los jeltzales de poner “obstáculos” a una gestión “sostenible” de las basuras en Gipuzkoa para "conseguir renta electoral".

La Coordinadora de Plataformas contra la Incineración, Eguzki y Zero Zabor han mostrado hoy su "enfado" por "la instrumentalización de las instituciones" que a su juicio hace el PNV, al poner "obstáculos" a una gestión "sostenible" de las basuras en Gipuzkoa para "conseguir renta electoral".

Las responsables de la coordinadora antiincineración, María Luisa Sánchez, del grupo ecologista Eguzki, Arantza Ozio, y de la asociación de defensa del medio ambiente Zero Zabor, Ainhoa Arrozpide, han criticado en rueda de prensa en Donostia-San Sebastián la reciente resolución del Gobierno Vasco de exigir una nueva autorización ambiental para la planta de TMB que el ejecutivo foral prevé construir en Zubieta.

Aunque sin citarlo expresamente, han criticado al partido jeltzale por la decisión de la viceconsejería de Medio Ambiente sobre esa planta de tratamiento mecánico-biológico, entre otras cosas, porque "prolongará un año" que "miles de guipuzcoanos tengan que soportar en su entorno los vertederos contaminantes".

Las instituciones, han dicho, no deben "crear nuevos problemas o prolongar los existentes" y sus decisiones "deben tener en cuenta el interés general, no el del partido político que lo dirige".

Han asegurado que "no falta quien quiere cubrir una decisión política, desviando la atención hacia un laberinto jurídico-técnico que para la mayoría de la población es ininteligible".

Han precisado en este sentido que mientras esa consejería del ejecutivo vasco "juega con flexibilidad y mira para otro lado en Bizkaia", por ejemplo, en el caso de los vertederos de Zalla y Alonsotegi, en Gipuzkoa "busca con lupa presuntas irregularidades".

Bruselas "no puede interferir"

Por otro lado, la Comisión Europea ha señalado que no dispone de información sobre los planes de apertura de un vertedero de residuos inertes en Gipuzkoa, pero ha advertido de que "no puede interferir en ese tipo de decisiones, a menos de que existan pruebas de que no cumplen los requisitos del Derecho de la Unión".

Ésta es la respuesta que el gobierno de Bruselas ha dado a una pregunta formulada hace unas semanas por la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, según ha informado hoy la oficina de la europarlamentaria jeltzale.

La Comisión Europea ha respondido que, "como el vertedero aún no es operativo", no aprecia "ninguna infracción de la legislación de la UE".