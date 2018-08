Política

Entrevista a Cayo Lara

IU pide al PSOE 'no caer en la tentación' de la coalición neoliberal

Redacción

07/12/2014

Cayo Lara cree que "el poder económico ha movido palillos" y que "tal vez a alguien le ha interesado poner plataformas para dividir a la izquierda".

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha expresado su esperanza de que el PSOE "no caiga en la tentación" de sumarse a la idea de "una posible gran coalición que da vueltas en las cabezas del poder económico" para seguir aplicando políticas neoliberales en España.

En una entrevista con Efe, Lara recuerda que en Alemania "ya han caído" en esa fórmula, con políticas neoliberales que aplican tanto los conservadores como "los llamados socialdemócratas", y advierte de que "el sistema capitalista tiene mucho poder para defenderse" ante el crecimiento de las fuerzas políticas de izquierda.

En este sentido, señala que Izquierda Unida estaba en una "tendencia de crecimiento hacia el 12 o el 13 por ciento" de respaldo electoral, y hoy "podría estar en el 15 o el 16 % si no hubiera aparecido otra fuerza política".

El líder de IU, que en ningún momento de la entrevista nombra a Podemos, asegura que "el poder económico ha movido palillos" y que "tal vez a alguien le ha interesado poner plataformas para dividir a la izquierda" porque "algunos pretenden acabar con cualquier brote serio que surja de la izquierda".

Capitalizar el cabreo

Para explicar por qué IU no ha capitalizado el "cabreo" de los ciudadanos, su líder argumenta: "Nosotros tenemos memoria, historia y una mochila llena de cosas positivas y algunas negativas, y ha habido discursos ni de izquierdas ni derechas, que nosotros no haremos nunca, pero que han calado en parte de la sociedad".

Sobre la irrupción de Podemos, Lara destaca que se trata de una fuerza política "que surge por la izquierda", y que le habría "preocupado muchísimo" que apareciese un movimiento populista de la derecha, como ha sucedido en otros países.

Cabeza de lista a las generales

Respecto a su decisión de no volver a presentarse como cabeza de lista de IU a las elecciones generales, Lara dice que se trata de un "gesto" para demostrar que no está "pegado a un sillón", sino que está en política para intentar transformar la sociedad. Preguntado si habría tomado la misma decisión si no existiera Podemos, Lara ha contestado que "Nunca se sabe, pero no soy gente de pagarme a los sillones".

Alberto Garzón

Sobre si es Alberto Garzón el futuro de IU, el coordinador mantiene la neutralidad sobre el que es de momento el único candidato a las primarias para designar al cabeza de lista para las generales y recuerda que puede haber más candidaturas. "Está entre los chavales y chavalas que son el futuro de la organización", que tiene "muchos cuadros y gente muy preparada. Hay centenares y Alberto es uno de ellos", afirma.