Mas y Junqueras se comprometen a trabajar por un acuerdo

10/12/2014

Por otro lado, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el diálogo, la negociación y el pacto no son "la tercera vía", sino "la primera y la única" para solucionar el encaje de Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido este miércoles en la Casa dels Canonges y se han comprometido a "intensificar los contactos" en los próximos días para alcanzar un acuerdo sobre sus respectivos planes soberanistas.

En un comunicado, ERC ha asegurado que Junqueras se ha mostrado esperanzado tras el encuentro con Mas: "Encontraremos la manera de entendernos para hacer posible la independencia y construir un nuevo país más justo y más libre".

Mas y Junqueras también han acordado que en los próximos días abrirán una ronda de contactos con agentes políticos, económicos y sociales para conocer sus opiniones con "el objetivo final de poner el futuro en manos de los ciudadanos de Cataluña lo antes posible".

Por ahora, sin embargo, no hay acuerdo sobre los temas clave: Mas insiste en formar una lista unitaria de las fuerzas soberanistas de cara a unas eventuales elecciones, y Junqueras aboga por listas separadas compartiendo una parte del programa y una parte del nombre de la candidatura.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que la voluntad de ambas partes es la de llegar a un acuerdo, pero Mas ha insistido en que su "lista de país" es imprescindible para justificar que adelante las elecciones, una potestad que es sólo suya.

La lista unitaria, según el presidente catalán, permitiría explicar a los ciudadanos que el anticipo electoral es "un recurso" para hacer el referéndum de independencia que no se pudo celebrar el 9 de noviembre, cuando fue sustituido por un proceso participativo.

Iceta cree que el pacto es la única vía

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que el diálogo, la negociación y el pacto no son "la tercera vía", sino "la primera y la única" para solucionar el encaje de Cataluña y ha remarcado que el plan hacia la independencia del presidente Artur Mas está "condenado al fracaso".

En una conferencia titulada "Cataluña 2015, el cambio que necesitamos" ante unas 800 personas, Iceta ha reclamado a Mas agotar la actual legislatura y "abandonar un rumbo de colisión", tras haber situado a Cataluña, ha dicho, "en un callejón sin salida y una huida hacia adelante".

"Cataluña no se puede permitir más fracasos ni perder más el tiempo. Estamos atrapados en una noria que no para de dar vueltas, pero no nos lleva a ninguna parte", ha advertido el dirigente socialista, que ha subrayado: "No hay solución a nuestros problemas que no pase por la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Y eso no es la tercera vía. Es la primera vía. La única vía".