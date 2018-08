Política

Parlamento Vasco

Seguridad acusa a EH Bildu de crear tensiones de los 'muros populares'

Redacción

12/12/2014

Cree que generan tensiones de inseguridad ciudadana. Julen Arzuaga, por su parte, ha denunciado que la "intromisión" de la Ertzaintza ha precipitado la orden de encarcelamiento de Amezaga.

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha acusado a EH Bildu de tratar de "generar tensiones de inseguridad ciudadana" al oponerse, mediante los "muros populares", a las actuaciones de la Ertzaintza para la detención de personas condenadas.

Beltrán de Heredia ha respondido, de esta forma, durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu respecto al proceder de la Policía autonómica en el caso de Jone Amezaga.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha denunciado que la "intromisión" de la Ertzaintza ha precipitado la ejecución de la orden de encarcelamiento de Amezaga, condenada por colocar hace dos años en Gernika (Bizkaia) una pancarta con el emblema de ETA. Arzuaga se ha referido, de esta forma, a un informe de la Ertzaintza, que ha calificado de "infecto" y que fue remitido por este cuerpo policial a la Audiencia Nacional. Dicho informe, según EH Bildu, ha dado lugar a que se acelere la ejecución de la orden de detención de Amezaga.

La consejera, que no ha querido pronunciarse sobre si la condena de esta joven es "justa" o no, ha asegurado que "prefiere" que sea la Ertzaintza la que practique este tipo de detenciones "a que lo hagan la Policía Nacional o la Guardia Civil". "No queremos que Gernika se convierta en otro puente de Ondarroa", ha manifestado, en referencia a los altercados registrados durante la detención de Urtza Alkorta en esa localidad vizcaína.

"La Ertzaintza ha actuado con profesionalidad y con sentido común como le corresponde para tratar de detener a una ciudadana vasca condenada por la Audiencia Nacional y con sentencia confirmada por el Tribunal Supremo", ha precisado Beltran de Heredia, quien ha asegurado que su departamento no va a promover una "Ertzaintza de la ilegalidad".

La consejera ha criticado la posición de la coalición soberanista ante este tipo de situaciones. "Ustedes, una vez más, pretenden generar tensiones de inseguridad ciudadana", ha criticado.