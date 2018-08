Política

Fiscalía del País Vasco

Pedirán imputaciones por amenazas a ertzainas en redes sociales

Redacción

25/12/2014

Juan Calparsoro solicitará la imputación de personas por amenazas a agentes en las redes sociales a raíz de la detención de Jone Amezaga. Hay varias personas identificadas.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, pedirá la imputación de personas que han vertido amenazas contra agentes de la Ertzaintza en redes sociales en las últimas fechas, a raíz de la actuación de la Ertzaintza en la detención de Jone Amezaga en Gernika, Bizkaia.

En declaraciones a la Cadena Ser, Calparsoro ha recordado que hay dos denuncias interpuestas por dos sindicatos de la Ertzaintza, y responsables de ese cuerpo están elaborando un atestado en el que han identificado a varias personas que han vertido amenazas en la red contra determinados ertzainas.

"Tanto las diligencias mías, como las que virtualmente haga la Ertzaintza y que presentará en el juzgado competente, se judicializarán y se imputará a alguien", ha agregado.

Según ha indicado, el problema de la redes sociales es que "la gente no es consciente de que es un foro público y no puede decir lo que a uno le da la gana. Es un lugar en el que se pueden cometer hechos delictivos". "Cualquier injuria o hecho de este tipo, aunque sea en Internet, es un foro público y es un delito. Muchas personas no son conscientes por las barbaridades que se dicen y la repercusión que tiene", ha indicado.