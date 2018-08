Política

Entrevista en Radio Euskadi

Podemos Bilbao considera 'claramente' al PNV parte de la 'casta'

Redacción

05/01/2015

No obstante, no incluye a EH Bildu al no ser "el ejemplo tradicional de un partido tradicional" que lleva gobernando muchos años" y que ha establecido "redes clientelares" a su alrededor.

01:36

Comentarios