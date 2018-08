Política

Elecciones plebiscitarias

ERC acepta que Mas haga una lista transversal para comicios en marzo

Redacción

09/01/2015

Por su parte, Mas ha reprochado al líder de ERC, Oriol Junqueras, que "tergiverse" su propuesta al incluir a independientes en su lista.

ERC acepta la propuesta del president catalán, Artur Mas, para que concurra con una lista transversal, con miembros de la sociedad civil, y Esquerra con la suya propia, en la que no renuncia a incluir independientes, en unas elecciones en clave plebiscitaria que se celebrarían en marzo.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ha pronunciado en una rueda de prensa sobre la carta que anoche le hizo llegar Mas al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que plantea tres propuestas para dar paso a la convocatoria de unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario.

Según la secretaria general de ERC, su partido entiende que con la aceptación de la tercera propuesta se "desencalla" la negociación y que esto tiene que permitir que se celebren las elecciones el mes de marzo.

ERC dice aceptar esta tercera propuesta de Mas, pero la propuesta del presidente catalán decía lo siguiente: "Esta propuesta pasaría por aceptar el concepto de listas separadas pero posibilitando que haya una lista de carácter transversal encabezada por el presidente de la Generalitat. Los partidos que no diesen apoyo o no se integrasen en esta lista se presentarían con personas del propio partido".

Mas critica que ERC "tergiversa" su propuesta

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reprochado hoy a través de un mensaje SMS al líder de ERC, Oriol Junqueras, que "tergiverse" su propuesta inicial de listas separadas y que la presente como un acuerdo.

"No me parece correcto presentar como un acuerdo aquello que no lo puede ser si se tergiversan gravemente los términos de la propuesta inicial", afirma Mas en el mensaje telefónico.

En esta línea, el presidente catalán le recuerda que en el escrito de las tres propuestas que le transmitió ayer figura que aceptaría varias listas con la condición de que la suya sea la que integre los representantes de la sociedad civil, mientras que la de ERC sería sólo de miembros partido.