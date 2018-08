Política

Operación policial

Fernández Díaz dice que siguen persiguiendo 'a todos los terroristas'

Redacción

12/01/2015

El ministro del Interior español asegura que los detenidos estaban "integrados" en ETA y que así conseguían que ETA tuviera bajo su control a los presos.

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que la operación 'Mate' de este lunes ha desmantelado el grupo de abogados que permitía a ETA el control de los presos en prisiones españolas y francesas, y que eso demuestra que el Estado de derecho perseguirá "a todos los terrorismos y a todos los terroristas en todo momento".

En rueda de prensa para presentar el DNI 3.0, ha recordado que en los últimos tres años han detenido a 130 personas vinculadas a ETA, y ha asegurado que todos aquellos que tengan relación con ETA "responderán ante la justicia" ya que el Ministerio pretende ser implacable contra el terrorismo.

Fernández ha recalcado que los detenidos seguían organizando las actividades de Herrira, colectivo de apoyo del de presos políticos vascos, cuyas actividades están suspendidas, sus cuentas bancarias bloqueadas y sus perfiles en las redes sociales borrados, por orden judicial.

Ha destacado que la operación, tutelada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y llevada a cabo por la Guardia Civil, es la segunda parte de la operación de 2013 para acabar con el grupo de abogados "integrados" en ETA que conseguía que ETA tuviera bajo su control al citado grupo de reos.

"Mientras no se disuelva, [ETA] es una organización terrorista que está viva. Como el Estado de derecho no está en suspenso, tenemos la obligación de luchar contra ella", según él, y ha matizado que la voluntad del Gobierno central no es vivir contra ETA, sino vivir sin ella.