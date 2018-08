Política

Informe de Hacienda

El PP pagó su sede de Bilbao con fondos para seguridad de concejales

Redacción

16/01/2015

Los pagos se habrían realizado con los fondos de una contabilidad paralela llamada 'sede Bizkaia', que se nutría de las donaciones realizadas para pagar la seguridad de sus concejales ante ETA.

Hacienda asegura que el Partido Popular pagó su sede de Bilbao con los donativos anónimos que, previsiblemente, debían estar destinados a pagar la seguridad de sus concejales ante ETA.

Los pagos se habrían realizado con los fondos de una contabilidad paralela llamada 'sede Bizkaia', un fondo que se nutría de las donaciones realizadas para pagar la seguridad de sus concejales ante ETA.

Es lo que plantea un informe de Hacienda que ha puesto la lupa sobre esa cuenta en la que se recogían los donativos anónimos. Una cuenta que estuvo en marcha desde el año 1998 hasta 2005 y que, según el entonces coordinador general del PP, se regía por unos principios claros: "cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto", decía Angel Ácebes.

Las fechas en las que estuvo en marcha la sede coinciden con el periodo en el que el partido estuvo amortizando la hipoteca del inmueble. Un crédito que ascendía hasta los 1,2 millones de euros.

Pero el informe de Hacienda también resalta otra fuente de ingresos sospechosa. Dicen que hubo once transferencias sospechosas que no aparecen en las cuentas de Génova y de las que no hay justificante documental.

De hecho la documentación entregada por Luis Bárcenas revela, según Hacienda, que en ocasiones el dinero se entregaba en efectivo para cancelar la deuda hipotecaria.