Mendia denuncia 'tics de soberbia y oscurantismo' en el Gobierno Vasco

Redacción

18/01/2015

La secretaria general de PSE-EE, Idoia Mendia, ha criticado la gestión del PNV al frente del Gobierno Vasco porque pone "trabas" al control parlamentario.

La secretaria general de PSE-EE, Idoia Mendia, ha denunciado hoy "los tics de soberbia y oscurantismo" del PNV en su gestión al frente del Gobierno Vasco, que pone "trabas" al control parlamentario.

Mendia ha intervenido junto al candidato del PSE a diputado general Bizkaia, Carlos Totorika, en el acto de presentación de candidatos socialistas en las localidades vizcaínas de más de 20.000 habitantes.

Despido de trabajadores

"Soberbia e incapacidad" del Gobierno Vasco, "como la demostrada en la gestión de Radio Euskadi, ya que, "después de meses de denuncia" por parte del PSE, ahora reconocen que "bajo una oferta pública de empleo, estaban encubriendo un ERE para despedir a trabajadores", ha censurado Mendia.

A su entender, la oposición para la radio pública vasca era, en realidad, como sospechaban los socialistas, "una triquiñuela legal para despedir" trabajadores "y empobrecer, más si cabe" ese medio.

Según Mendia, "la misma soberbia demuestra el Gobierno vasco al mantener" al frente del departamento más importante para hacer frente a la crisis a su candidato a la alcaldía de Bilbao, Juan María Aburto, "que tiene desde hace semanas la cabeza puesta" en el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Ha opinado que Aburto "no puede permanecer más tiempo" en el Gobierno Vasco y ha criticado su gestión ya que ha pasado "dos años sin convocar la Mesa de Diálogo Social", "no ha impulsado ningún plan de choque para crear puestos de trabajo" y que "no afronta la necesaria reforma que necesita Lanbide".

Única alternativa

Asimismo, ha animado a ciudadanos a "levantar un cinturón rojo que combata el intento" del PNV "de construir una Bizkaia monocolor", después de doce años en los que el actual diputado General del territorio, José Luis Bilbao, ha gobernado "exclusivamente para los suyos", "en un mandato marcado por la soberbia", "el amiguismo" y "por la gestión opaca de los recursos de todos".

Según ha concluido, "al PNV le preocupan más sus intereses que buscar empleo a los parados".

Mendia ha presentado a su partido como "la única alternativa seria capaz de presentar una alternativa al PNV que está llevando Bizkaia y Euskadi al ralentí".

