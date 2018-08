Política

Abona fianza de 200.000 euros

Bárcenas sale de prisión: 'He hecho caso a Rajoy, Luis ha sido fuerte'

22/01/2015

"Las responsabilidades las tenemos que asumir todos", ha advertido el extesorero del PP.

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha salido de la cárcel del Soto del Real, tras depositar esta misma mañana la fianza de 200.000 euros que dictó el pasado martes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El dinero lo han reunido nueve de sus familiares. Estaba en Soto del Real desde el 27 de junio de 2013.



Pasadas las once horas, el todavía abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño ha depositado en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige el juez Pablo Ruz, los resguardos de las transferencias para reunir los 200.000 euros, que han sido aportados por los hermanos, sobrinos, cuñados y la suegra del extesorero.

Poco después, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad de Bárcenas, después de que su secretaria judicial haya acreditado la validez de la fianza.

Bárcenas ha salido a las 21:50 horas de la prisión madrileña. Bárcenas ha abandonado la prisión acompañado por su hijo Guillermo, quien ha regresado al centro sobre las siete de la tarde después de estar a mediodía casi dos horas en espera de la salida de su padre.

Bárcenas: "No tengo mensajes para nadie"

"No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, yo le he hecho caso y le doy las gracias: Luis ha sido fuerte de verdad. Le he hecho caso y he sido fuerte", ha dicho a los periodistas al abandonar la cárcel de Soto del Real.

El extesorero popular ha asegurado que tampoco tiene mensajes para su antiguo partido: "El PP no ha tenido nada que temer de mí, ni nada tiene que temer en estos momentos".

Bárcenas ha repetido que el PP nada tiene que temer "en estos momentos" de él. "No tengo mensajes para nadie; de entrada no tengo móvil en estos momentos y lo que quiero es recuperar el año y medio de vida que he perdido aquí", ha dicho Bárcenas preguntado sobre si tenía algo que decirle a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su hijo, Guillermo. Foto: EFE

"Otra cosa", ha aclarado, "es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo creo que se tenían que comportar". "Las responsabilidades las tenemos que asumir todos; yo mi parte alícuota la asumiré como he hecho siempre", ha añadido.

También se ha referido a los últimos escritos de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. "En cuanto a que está acreditada la contabilidad yo desde el primer momento lo dije", ha comentado antes de añadir que "es rigurosamente cierto" que Laporta y él eran los "responsables de esa contabilidad" paralela.

Bárcenas ha sido firme al afirmar que no se arrepiente de nada de lo que hizo antes de entrar en prisión y que "volvería a actuar absolutamente igual", ya que "hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean equivocadas o el tiempo te diga que sean equivocadas".

Respecto a su estancia en prisión, ha dicho que "no ha habido ningún momento duro", sin contar, ha señalado, la "persecución" a la que le ha "sometido" Instituciones Penitenciarias dentro de la cárcel de Soto del Real.

Retraso en la excarcelación

A su salida, ha reconocido que se encontraba "muy bien" y se ha referido al "retraso" en su excarcelación una vez abonada la fianza. "Debía tener trabajo el director", ha dicho en referencia al máximo dirigente de Soto del Real, "y no ha podido firmar desde las cinco de la tarde mi salida definitiva".

Horas antes el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, había denunciado que el retraso en la excarcelación de su cliente podría ser constitutivo de un delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de detención ilegal.

"Cuando hay un mandamiento de libertad, tiene que cumplirse a los tres segundos", ha señalado Gómez de Liaño. "O dos o tres", ha asegurado el letrado, visiblemente enfadado.

Bárcenas tendrá que comparecer este viernes en la Audiencia Nacional en cumplimiento de las medidas cautelares que le ha impuesto la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, han informado fuentes jurídicas.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas. Foto: EFE