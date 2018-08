Política

Tras salir de prisión

Bárcenas: ‘Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B’

Redacción

23/01/2015

El extesorero del PP ha considerado "absurdo" que desde el partido se le atribuya a él la contabilidad B del partido.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy "conocía la existencia de la contabilidad B del PP desde el principio" y por ello ha considerado "absurdo" que desde el partido se le atribuya a él porque si no, no se hubiera usado dinero de ahí para pagar las obras de la sede de Génova.

"Tuvo conocimiento porque cuando se incorpora a un puesto de responsabilidad del partido, quiero recordar que como secretario del área de acción electoral (junio de 1990), empieza (a recibir dinero de la caja B) porque había una jerarquía y las cantidades se percibían en función de la jerarquía, y cuando él asume ese puesto lógicamente el tesorero nacional le hace entrega de la cantidad que estaba estipulada... Así de claro", ha dicho Bárcenas.

No ha sido igual de tajante al ser preguntado si el expresidente José María Aznar también era conocedor de esa contabilidad paralela. "Sinceramente, no tengo conocimiento de que supiese que existía", ha zanjado.

El extesorero ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de comparecer por primera vez en la Audiencia Nacional tras su salida ayer de prisión.

Responsabilidad

Ha admitido que esa contabilidad era "una incorrección sin ninguna duda" y por ello ha dicho que asume "la parte de responsabilidad que a mí me corresponde, pero el que se ha beneficiado de esa contabilidad ha sido el partido" y ha manifestado que está meditando pedir su reingreso en el PP, del que está en situación de excedencia forzosa.

Ha explicado además que, como gerente que fue "durante un montón de años en el partido", no tenía capacidad para montar una contabilidad de esas características y ha insistido en que "todos los apuntes" de esa documentación "son rigurosamente ciertos, corresponden con cantidades que percibían determinadas personas en efectivo y que entregaba en un sobre" el también extesorero Álvaro Lapuerta.

Según Bárcenas, esa caja B se creó cuando Rosendo Naseiro era tesorero (se hizo cargo de las cuentas en 1987), aunque ha manifestado que desconoce qué persona le dio la instrucción para comenzarla "o si es una cosa que él monta de forma autónoma".

Obra de la sede de Génova

Respecto a la versión que da el PP de que en realidad esa contabilidad era únicamente de Bárcenas, ha contestado: "Si fuese mía, de mi dinero no le pago la obra al PP no le entrego a la Fundación Humanismo y Democracia cantidades para sus fines o no me dedico a hacer obras de caridad, me quedo yo con el dinero, pero no me dedico a pagar temas relacionados con el partido".

Por ello entiende que la explicación que da el PP "es absurda" y cree que con ese argumento "lo que falta en el PP en algunas personas no es una cuestión ya de piel, sino que afecta al cerebro".

Bárcenas ha comentado no piensa reintegrar el dinero que supuestamente obtuvo de forma ilícita.El único dinero que ha tenido y que tiene, según ha indicado, es el de Suiza, que ganó "con una actividad profesional desde el año 1989".