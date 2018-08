Política

Arraiz dice sufrir una 'persecución' y tener 'clubs de fans en Madrid'

28/01/2015

El presidente de Sortu reitera que la Guardia Civil es, "hoy en día, la única amenaza armada en Euskal Herria y les queremos fuera de aquí".

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha afirmado este miércoles que es "evidente" que, últimamente, se está llevando a cabo "una persecución" contra su persona y que en Madrid le han surgido "clubs de fans". Además, ha asegurado que la Guardia Civil es, "hoy en día, la única amenaza armada en Euskal Herria y les queremos fuera de aquí".

Arraiz se ha referido, de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a la querella presentada por Dignidad y Justicia ante la Sala Civil y Penal del TSJPV por supuestas "amenazas e injurias" contra la Guardia Civil y "ultraje a España", por su emplazamiento a dar "jaque mate" al instituto armado y por llamar "terrorista" al Estado español.

"Creo que es bastante evidente que últimamente existe una persecución contra mí y me han surgido bastantes clubs de admiradores en Madrid, como Dignidad y Justicia, el sindicato de la Guardia Civil y demás. Creo que no aceptan que alguien de la izquierda abertzale pueda hablar y dar su opinión libremente. Para ellos, eso no es posible y lo quieren impedir", ha destacado.

De esta manera, el presidente de Sortu ha vuelto a explicar, aunque cree "que no hay que dar demasiadas explicaciones porque está bastante claro", con la expresión "dar jaque mate" a la Guardia Civil, utilizó las dos palabras con las que el instituto armado denominó las operaciones contra abogados de presos de ETA ('jaque' y 'mate'), para "ponerlas en su contra".

"Quise decir que este pueblo tiene que darle un 'jaque mate' (al instituto armado), y eso significa que debe irse de Euskal Herria. Además, creo que, indudablemente, eso es lo que siente la mayoría de los ciudadanos vascos. Hoy en día, son la única amenaza armada en Euskal Herria, y les queremos fuera de aquí", ha asegurado.