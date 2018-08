Política

Ponencia autogobierno

Rabanera: 'Los ciudadanos vascos están a gusto en la España diversa'

Redacción

28/01/2015

El exdiputado general de Araba afirma que el Estado de las autonomías está "plenamente vigente" y rechaza "abrir el melón" de manera "precipitada".

El senador por Araba y ex diputado general de este territorio histórico, Ramón Rabanera (PP), ha considerado que el ciudadano vasco "está a gusto en la España diversa" definida en el Estado de las autonomías.



Rabanera ha comparecido hoy en la ponencia del Parlamento Vasco que analiza la actualización del autogobierno vasco y ha defendido la relación entre Euskadi y el conjunto del Estado porque, ha dicho, está "plenamente vigente".



Ha reconocido que pese a ello todo se puede modificar y actualizar, pero desde el respeto a la "legalidad vigente y la lealtad" y ha advertido del riesgo de que se "abra el melón" de las reformas del actual modelo "de manera precipitada o frívola" por la inestabilidad que generaría.



A su juicio, la cuestión competencial en Euskadi "no es una preocupación" de los vascos, como demuestran -ha señalado- las encuestas, aunque ha reconocido que se debería acometer una reforma basada en un "gran consenso entre todas las formaciones políticas" similar al logrado en torno a la Constitución del 78.



Esa reforma debería "clarificar el reparto competencial de una vez por todas" entre el Estado y las comunidades autónomas, para llegar a una situación como en Alemania.



Esta "limitación de competencias" pondría fin a un sistema "complicado y a veces ininteligible" como el actual, que da pie a que reiteradamente haya recursos por posibles invasiones de competencias por parte del Estado y del Gobierno Vasco.



Además, ha advertido de que en el caso de que la Comunidad Autónoma decidiera independizarse de España, Álava se quedaría "libre para decidir lo que quisiera de cara a su futuro", porque los alaveses no se iban a "dejar arrastrar por otros si éstos rompen las reglas del juego".