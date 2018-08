Política

PP-PSOE

Rajoy y Sánchez firman el pacto contra el terrorismo yihadista

Redacción

02/02/2015

El presidente del Gobierno ha subrayado que el acuerdo es un "mensaje nítido" a los radicales. El líder del PSOE ha destacado la "imprescindible unidad" que debe existir entre las fuerzas políticas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, han firmado esta tarde en el Palacio de la Moncloa el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y el PSOE de medidas para luchar contra el terrorismo yihadista.

Se trata del "Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo", que ambos han firmado en un acto solemne en el Salón de Tapices de La Moncloa y que se plasma en una proposición de ley que este martes registrarán en el Congreso populares y socialistas. La proposición de ley se debatirá en el pleno del Congreso el 10 de febrero, según han informado fuentes del Gobierno.

En el acto han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, los portavoces del PP y del PSOE en el Congreso, Rafael Hernando y Antonio Hernando, respectivamente, y los portavoces en materia de Justicia e Interior de ambos partidos, entre otros.

Rajoy: "Somos un pais serio y responsable"

Rajoy ha defendido que el pacto muestra que España es "un país serio y responsable en el que se puede confiar". "Somos un país serio y responsable en el que se puede confiar. No hay mayor anhelo que vivir en seguridad y libertad", ha celebrado el líder del Ejecutivo en una declaración institucional tras firmar el acuerdo.

"Quienes creemos en la democracia y la libertad tenemos una convicción que la unidad es necesaria. El consenso es imprescindible para defender la forma de vida de una sociedad abierta como la española", ha opinado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: EFE

Rajoy ha subrayado que el acuerdo suscrito es un "mensaje nítido" a los radicales y dota a España de las "mejores herramientas jurídicas y operativas" para defender las libertades de la "mayor amenaza de nuestros días".

"Lo que nace hoy es una renovada determinación de mantener la unidad sin reservas de los demócratas contra el terrorismo", ha dicho Rajoy, que ha insistido en que Gobierno y PSOE abren "de par en par" este acuerdo al resto de fuerzas políticas, para que se sumen a él.

Sánchez: "El terrorismo representa una amenaza directa"

Sánchez ha asegurado que el PSOE "suma una vez más fuerzas contra el terrorismo, que representa una amenaza directa". "Los últimos 27 años, el PSOE siempre ha antepuesto la necesaria unidad ante el terrorismo que cualquier interés partidista", ha afirmado.

"La coherencia entre lo que decimos y los que hacemos es un compromiso al que nunca renunciaremos", ha destacado el secretario general del PSOE.

Por su parte, Sánchez ha destacado la "imprescindible unidad" que debe existir entre las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo, al tiempo se ha comprometido a derogar la prisión permanente revisable si llega al Gobierno.

Sánchez no ha obviado que el texto pactado "recoge una discrepancia que se mantiene y no es menor para el PSOE": "nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable y nos comprometemos a eliminarla cuando tengamos mayoría esta discrepancia no afecta a lo que es fundamental y es la imprescindible unidad en la lucha contra el terrorismo".

En su intervención tras la firma, Sánchez ha invitado al resto de grupos parlamentarios a unirse al acuerdo al incluir "compromisos", ha dicho, "que todos podemos compartir".