Política

'Lista Falciani'

El HSBC suizo dice que 'se ha transformado' para evitar el fraude

Redacción

09/02/2015

El director de la filial suiza afirma que ha procedido a cerrar las cuentas que "no correspondían a los estándares del banco".

La filial suiza del banco británico HSBC ha afirmado hoy que "ha cambiado" y se "ha transformado" para evitar que sus servicios sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus países.

En un comunicado el director general de la filial, Franco Morra, afirma que el banco ha llevado a cabo una "transformación radical" para evitar que la institución sea utilizada para ejercer actividades de lavado de dinero y de fraude fiscal.

"HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales. La cultura de aceptación y los estándares de buen comportamiento eran netamente más bajos que los de hoy", admite el banco.

Un consorcio de medio centenar de medios de comunicación, encabezados por el diario francés Le Monde, ha publicado hoy la lista de nombres de la denominada "Lista Falciani". Hervé Falciani, un informático franco italiano que trabajaba en la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajo información bancaria de miles de clientes y se los transmitió a las autoridades francesas, que a su vez, la compartieron con otros países europeos. Según las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.

Según Morra, la nueva dirección del banco hizo un examen profundo de todos sus negocios, y procedió a cerrar las cuentas que "no correspondían a los estándares del banco". La filial indica que no está interesada en trabajar con clientes "que no cumplen con sus exigencias en relación a la criminalidad financiera". Asimismo, aumentó los controles internos para evitar que se reproduzcan errores.

El director general concluye que las prácticas del pasado reveladas hoy "deben recordar a todos que este modelo de la banca privada en Suiza no es más aceptable".

Suiza no investiga el fraude

Suiza no ha abierto ningún proceso judicial contra HSBC o sus directivos, ni la institución que vigila a los bancos, la FINMA, tampoco ha realizado ningún proceso específico relativo al suceso. Tampoco las autoridades fiscales suizas han solicitado conocer el contenido de la información sustraída.

El único proceso judicial abierto en Suiza relativo a este asunto fue contra Falciani, a quien la Confederación Helvética acusa de espionaje financiero, de violar el secreto bancario y el secreto comercial y de apropiación indebida de datos relativos a clientes.

vos a clientes.