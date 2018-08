Política

Decisión de Pedro Sánchez

Gómez recurre su destitución ante la Comisión de Ética del partido

Redacción

12/02/2015

Tomás Gómez añade que mientras este recurso no se resuelva, él se considera "candidato y secretario general" de la formación en Madrid.

El hasta ahora líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, presentará hoy un recurso ante la Comisión de Ética y Garantías del partido contra la resolución de Ferraz de disolver todos los órganos de dirección del PSM. Tomás Gómez añade que mientras este recurso no se resuelva, él se considera "candidato y secretario general" de la formación en Madrid.



En declaraciones a la Cadena Ser, ayer reconoció que no tiene "muy claro" cuál es su situación actual pero que hoy, tras acudir a los platós de varias televisiones, irá a su despacho a seguir desarrollando su labor como secretario general. "Estamos trabajando (para recurrir) en todos los órganos internos", insistió.



Gómez detalló cómo ha sido la llamada que ha recibido del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Gómez explicó que estaba preparando con su equipo un encuentro con los medios de comunicación y voluntarios en el que iba a hablar de la admisión a trámite de un recurso presentado en la Audiencia Nacional a favor de los enfermos de Hepatitis C, cuando vio la noticia en teletipos y medios digitales.



En la conversación, según Tomás Gómez, Pedro Sánchez le dijo que tenía que dar un "paso atrás" por la "descomposición orgánica" que sufre, en su opinión, el PSM. "¿Cómo?", le respondió el socialista madrileño a su secretario general no entendiendo lo que quería decir. Y es que Gómez asegura que no recuerda un "momento de mayor cohesión y ganas" y con "mayor probabilidad de que la derecha caiga en Madrid" y el PSOE pueda "gobernar para el progreso".



"Voy a tomar decisiones como secretario general", respondió Sánchez, según la versión del madrileño, que le respondió: "No voy a dar un paso atrás ni voy a dimitir".



Las razones, precisó, son que en el PSM llevan "muchos años luchando contra la derecha, contra la privatización de la sanidad, contra los recortes en educación, por la transparencia en las instituciones" y ha sido "muy duro" porque el PP en Madrid "es una maquinaria pesada, con mucho poder e influencia política, mediática y económica y no parece razonable tirar eso por la ventana".

Un sondeo publicado hoy por El País asegura que, con la destitución de Tómas Gómez, el PSM se coloca como primer partido en Madrid. Además, de cada 100 seguidores socialistas, 46 ven la decisión acertada y solo 18 la desaprueban, según El País.

