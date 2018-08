Política

EH Bildu recoge firmas para pedir una investigación sobre Kutxabank

13/02/2015

Asimismo, la coalición registrará mociones en las Juntas de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao para que se realice una auditoría externa en el banco vasco.

EH Bildu ha iniciado una recogida de firmas a través de plataforma digital Change.org para exigir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco acerca de las irregularidades en Kutxabank.

Según ha informado EH Bildu en una nota, la recogida de apoyos se va a realizar a través de la plataforma Change.org y el texto propuesto denuncia que todos los partidos "pro-privatización" -y cita a PNV, PSE y PP- han mantenido "pactos ocultos" que han afectado a Kutxabank y es, a su juicio, "absolutamente necesario desenmascarar todo lo que ha ocurrido e investigarlo hasta el final".

El documento que prevén llevar a la Cámara respaldado por el apoyo popular recoge supuestas irregularidades en la gestión de la entidad y, en concreto, censura que se hayan pagado 6.000 euros al mes "a un miembro del PSE por no hacer nada" y que desde el PNV se asegure que "la petición de asignar un sueldo sin trabajar" a Mikel Cabieces partió de Antonio Basagoiti, cuando lideraba el PP vasco.

Además, se censura que esas tres formaciones "hayan reconocido que tienen un pacto no escrito para asegurar puestos de trabajo a unos pocos", al tiempo que el nuevo presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, "se sube el sueldo un 73 % hasta los 800.000 euros".

Auditoría externa

Por otra parte, la coalición abertzale registrará en las Juntas Generales de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao sendas mociones con el fin de instar a la Diputación y al Consistorio, a través de sus representantes en el Patronato de la Fundación de BBK, a impulsar la realización de una auditoría externa en Kutxabank que sea "lo más independiente posible" para aclarar "todas las irregularidades" que se hayan producido y determinar las "responsabilidades políticas".

Las portavoces de la coalición soberanista en las Juntas Generales de Bizkaia y el Ayuntamiento bilbaíno, Irune Soto y Aitziber Ibaibarriaga, respectivamente, han anunciado estas iniciativas en una comparecencia en Bilbao junto a la representante en la Asamblea de BBK Arantza Urkaregi.

Urkaregi ha destacado que estas supuestas irregularidades se produjeron entre "2012 y 2014, cuando las cajas todavía no eran fundaciones bancarias" y en sus órganos estaban representados como entidades fundadoras la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. Por ello, ha censurado que sus representantes "no estaban cumpliendo su función de control" tanto si no conocían los hechos como si los conocían y no actuaron.

Asimismo, ha denunciado que el presidente del banco vasco, Gregorio Villalabeitia, "se ha subido el sueldo a 800.000 euros", una cantidad "insultante" teniendo en cuenta, además, que la entidad "se dedica a desahuciar a la gente de sus casas".

