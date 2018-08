Política

Tras ser cesado

Tomás Gómez se aparta y entrega su acta de diputado

Redacción

13/02/2015

Tomás Gómez ha entregado hoy su acta de diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid, donde ha acudido alrededor de las 13.00 horas para formalizar su renuncia tras haber sido cesado hace dos días de su cargo de secretario general del PSM por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez.



La renuncia la ha anunciado el propio Gómez en una rueda de prensa convocada de urgencia, en la que ha estado acompañado por los diputados Eusebio González Jabonero y Rosa Alcalá, y por la que fuera su "número dos" en el PSM, Maru Menéndez, que ayer abandonó su escaño en la Cámara regional.



"Hoy he dejado mi acta como diputado en la Asamblea de Madrid, un escaño que hemos considerado que siempre ha estado ligado a mis responsabilidades en el PSM", ha señalado.



El ex secretario general del PSM, que ayer no acudió al pleno de la Asamblea en el que debía formular una pregunta al presidente regional, Ignacio González, ha dicho que su escaño y el de Maru Menéndez "vuelven a aquellos que son sus dueños: el partido socialista y sus ciudadanos".



A pesar de su renuncia como diputado, Gómez ha indicado que seguirá siendo miembro de la Ejecutiva federal al continuar ejerciendo como presidente de la Comisión de Garantías Electorales del PSOE, que tiene como objetivo "velar por la limpieza" de las elecciones primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.



"Puede estar tranquilo Sánchez que yo no voy a competir por ningún puesto en el PSOE de Madrid", ha dicho en alusión al secretario general del partido en España.



Gómez ha asegurado que no va a ser "un problema" para el partido y ha señalado que va a seguir "trabajando muy duro para que en Madrid haya un presidente socialista".