Política

Acto en Barakaldo (Bizkaia)

Pedro Sánchez: 'Ya estamos cambiando el PSOE'

Redacción

15/02/2015

Sin citar expresamente al cese de Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas ha apostado por un PSOE "limpio, abierto y ganador". "Yo no me voy a conformar con menos", ha advertido.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado hoy que el mandato que recibió el pasado mes de julio cuando fue elegido secretario general era cambiar el partido, y lo está cumpliendo: "Ya estamos cambiando el PSOE", ha dicho, al tiempo que ha abogado por un PSOE "limpio, abierto y ganador".

Sin hacer una mención expresa a la crisis abierta en el PSM por el cese de Tomás Gómez, Sánchez ha advertido de que el PSOE debe afrontar todas las elecciones "con el ánimo de ganar" porque es un partido "de ganadores".

"Yo no me voy a conformar con menos", ha subrayado el líder del PSOE, que ha emplazado a todos los "socialistas de corazón", tengan o no tengan carné, a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y después los comicios generales.

Rodeado de la plana mayor del PSE-EE, ha aprovechado para atacar al PP, un partido que promete "no tocar las pensiones o la dependencia" y después "hace lo contrario", y ha apostado por "reconquistar" los derechos "robados por la derecha".

"Menos tapar y más hacer, menos tapar y más limpiar, nosotros limpiamos y ellos tapan", ha denunciado.

Recuperación económica

En un acto celebrado en Barakaldo (Bizkaia) en el que también han tomado parte la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, Sánchez, que ha sido recibido entre gritos de "presidente, presidente", ha subrayado que derogará la reforma laboral en cuanto alcance la Presidencia del Gobierno y ha advertido que la crisis pasará, pero "si se queda la derecha no habrá una recuperación justa".

"No es cierto que hay que elegir entre crecimiento y derechos. El PP pretende forzarnos a elegir entre recuperación y derechos, pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar esa trampa neoliberal", ha expresado.

Tras acusar al Ejecutivo central de "hundir a la clase media trabajadora", ha considerado que al actual PSOE le toca "construir la España que devuelva la esperanza". "Nuestro país no soporta más divisiones", ha añadido.

'España, sin desahucios'

Por otro lado, ha considerado que es hora de hablar de "principios y ética en la política" y ha acusado a la derecha de "rescatar el sistema financiero" mientras "permite" los desahucios. "España sin desahucios", ha añadido.

Además, ha reiterado que derogará la reforma laboral en cuanto alcance la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que "luchará contra cualquier tipo de explotación". "Si se queda Rajoy se quedan sus recortes, su privatización de la Sanidad. Si se queda la derecha no habrá una recuperación justa", ha vaticinado.

Cabeza de lista del PSM

Por otro lado, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid que hoy ha mostrado su deseo de encabezar la lista del PSM a la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce, ha defendido que el PSOE tiene que "devolver a los militantes la capacidad de hablar y decidir".

"Ya sabemos lo que ha sucedido. Ahora tienen que devolvernos a los militantes la capacidad de hablar y decidir y queremos una urnas abiertas y queremos democracia", ha afirmado Valcarce en declaraciones a los medios en la marcha de la marea blanca preguntada por la situación interna del PSM, disuelto esta misma semana y a expensas de elegir nuevo candidato autonómico.

Valcarce, que esta mañana ha reclamado la celebración de primarias, ha dicho que el PSOE "es el partido más democrático de España y Madrid no va a ser una excepción" cuando además, en su opinión, "hay tiempo" para celebrar este proceso.

Por su parte, el exministro de Educación Ángel Gabilondo ha afirmado este domingo que "no hay nada cerrado" sobre la posibilidad de que él sea el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y ha apuntado que si hablan con él, lo pensará y decidirá.

