Política

Podemos

Podemos Euskadi decidirá próximamente si concurre a las forales

Redacción

15/02/2015

La decisión, ha asegurado Roberto Uriarte, se adoptará 'con el máximo consenso'.

El secretario general de Podemos en Euskadi, Roberto Uriarte, ha afirmado que una de las primeras decisiones del recién elegido Consejo Ciudadano será si concurrir o no a las elecciones forales "con el máximo consenso". Asimismo, de cara a las municipales, ha apostado por "no entrar demasiado" en políticas alianzas hasta "no tener afianzadas nuestras estructuras".

Tras su elección, dada a conocer anoche, el dirigente de Podemos en Euskadi ha ofrecido una rueda de prensa en Bilbao, junto a otros representantes de Podemos, en la que se han mostrado "muy contentos" con el resultado, aunque han realizado una "autocrítica" por los datos de participación "no muy altos".

También se han felicitado por el hecho de que el Consejo Ciudadano resultante es "plural e inclusivo" con 20 representantes de la candidatura ganadora "Euskal Hiria" y siete de cada una de las otras dos candidaturas. Asimismo, han destacado que las cinco personas más votadas son mujeres y, además, se ha tenido que hacer "una corrección de género" para incluir a más hombres. Según ha explicado Uriarte, el Consejo Ciudadano debe estar compuesto por 17 mujeres y 17 hombres, pero, en función de los votos obtenidos, "hubiesen salido más mujeres que hombres y ha hecho falta que algunas mujeres cedieran su plaza hasta completar los 17 hombres".

Aún no se ha fijado fecha para la primera reunión del Consejo Ciudadano, si bien se producirá "en próximos días". En palabras de Uriarte, su trabajo empezará "de cero" para poner en marcha una organización que carece de "estructura, locales, medios humanos y materiales".

Según ha indicado, "una de las primeras" decisiónes públicas será la relativa a si se participa en las elecciones forales y, en caso de que así sea, en "qué forma". La decisión, ha asegurado, se adoptará "con el máximo consenso, contando con los Consejos Ciudadanos municipales y el Consejo estatal".

Asimismo, el secretario general de Podemos en Euskadi ha insistido en que la política de alianzas con otras formaciones "es una decisión que deben tomar todos los inscritos en referéndum", y no sus dirigentes. Por su parte, en cualquier caso, ha apostado por, "al menos hasta no tener más afianzadas nuestras estructuras", en caso de que no obtengan la victoria electoral, "no entrar demasiado en políticas de alianzas".