Política

Listas electorales

La candidata del PSE de Gasteiz renuncia por discrepancias internas

EITB

16/02/2015

La Ejecutiva del PSE de Araba decidirá este martes por la tarde quién será su candidato.

Maite Berrocal ha presentado este lunes su renuncia a ser candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz por el PSE-EE "al verse forzada a ello ante la imposición de la lista electoral".

Maite Berrocal, candidata del PSE-EE de Vitoria-Gasteiz, ha decidido renunciar a la candidatura según ha podido saber EITB, porque la dirección de su partido en Araba no le ha permitido diseñar la plancha electoral.

La Ejecutiva de la formación en Araba decidirá este martes por la tarde quién será su candidato.

"Berrocal ha comunicado a la Ejecutiva de Euskadi su renuncia formal como candidata del PSE-EE a la alcaldía de Vitoria al verse forzada a ello ante la imposición de la lista electoral", señala el PSE vitoriano en un comunicado.

Berrocal denunciaba que el PSE-EE de Araba le había impuesto unos integrantes que no respaldaba.

La candidata contaba con Virgilio Bermejo y Silvia Calurano como segundo y tercera en la lista electoral, pero la dirección alavesa de los socialistas prefere a Carlos Zapatero, expresidente de Caja Vital e Isabel Martínez.

Desde la Ejecutiva territorial reconocen que el acuerdo ha sido imposible, y ha sido la ejecutiva vasca la que ha tomado la última decisión, como establecen los estatutos del partido.

Esta decisión deberá ser ratificada luego por los militantes del PSE-EE de Vitoria-Gasteiz, una formación dividida en los últimos meses, con un fuerte sector crítico, que en todo caso no pudo imponerse a Critina Martínez.

Fuentes cercanas han señalado que han rechazado figurar en las listas si no salían en los puestos segundo y tercero como propuso Berrocal.

La decisión de la hasta ahora candidata deja al PSE-EE de Vitoria-Gasteiz sin cabeza de lista a la Alcaldía a sólo tres meses de que tengan lugar las elecciones municipales del 24 de mayo.

Berrocal, que formó parte del equipo de gobierno municipal cuando su compañero de partido Patxi Lazcoz fue alcalde entre 2007 y 2011, se presentó a las primarias del PSE para ser candidata a la Alcaldía de la capital alavesa animada, según explicó en su momento, por las peticiones de compañeros de formación y de "gente de la calle" que le pedían que diese ese "paso adelante".

Finalmente fue elegida candidata sin necesidad de celebrarse primarias, ya que fue la única que se presentó. El llamado "sector crítico" del PSE de Álava decidió no presentar un aspirante al no estar de acuerdo con que el proceso de elección interno no fuese abierto a todos los ciudadanos.

Tampoco el denominado "sector oficial" concurrió con un nombre aunque ahora las discrepancias sobre la elaboración de la lista electoral han tenido como resultado la renuncia de Berrocal.