EH Bildu: 'Los beneficiarios de ayudas a Hiriko son personas del PNV'

Redacción

18/02/2015

En una rueda de prensa en la Cámara vasca, los parlamentarios Igor López de Munain y Marian Beitialarrangoitia se han referido a la querella de la Fiscalía de Álava contra seis promotores del fallido proyecto del coche eléctrico Hiriko, a los que acusa de "graves delitos" económicos ligados al cobro de casi 18 millones de euros en ayudas públicas.



Ha advertido de que en Hiriko, Epsilon, Karrantza o en los casos De Miguel, Pinosolo o Bidegi "hay un denominador común, personas ligadas al PNV que aparecen como máximas beneficiarias de operaciones que han sido tan gravosas para la sociedad vasca".



Ha explicado que hay nombres que se repiten en estos proyectos fallidos que obtuvieron ayudas públicas como el del exconcejal del PNV en Vitoria-Gasteiz Iñigo Antia, el del exviceconsejero de Pesca Luis Miguel Macías o el del empresario Jesús Etxabe.



"Ya es hora de abrir puertas y ventanas, de airear y de arrojar luz sobre ese modelo de gestión" gracias al que "determinados empresarios acceden a ayudas públicas millonarias no por lo que hacen sus empresas sino por su relación directa con el PNV", ha denunciado.



EH Bildu ha advertido de que "no puede ser que no haya responsabilidad política en lo que ha sido un auténtico saqueo de las arcas públicas" y ha afirmado que ni la coalición abertzale ni la sociedad vasca permitirán "que los responsables políticos de estas tropelías se vayan de rositas".

"Estrategia de la peor calaña"

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha considerado que la "fijación" de EH Bildu por ensuciar el buen nombre y calumniar" a su partido obedece a "una estrategia electoral de la peor calaña".

Iturrate ha respondido así a las declaraciones hechas por la coalición, tras conocerse los detalles del escrito del fiscal.

El parlamentario nacionalista ha censurado el "afán por tratar de ubicar al PNV en el epicentro de todo lo malo" y de hacer responsable a este partido "de todos los males" de Euskadi y ha considerado que la izquierda abertzale "lanza cortinas de humo para que no se hable de su división interna".

La postura de EH Bildu, ha considerado, "raya los límites de la indecencia política" y tiene "unos clarísimos fines electorales", pero sin embargo la coalición soberanista "no consigue quebrar la confianza de los ciudadanos en el PNV", que cuenta con "una gestión acreditada".