Política

Extradicción

Venezuela extraditará a De Juana si se comprueba que vive allí

Redacción

19/02/2015

Según el viceministro de Exteriores de Venezuela, tras "tener la certeza" de que De Juana reside en el país, tramitarán la petición de extradición.

El viceministro venezolano de Exteriores para Europa, Calixto Ortega, ha afirmado hoy que su país "le dará el trámite correspondiente" a una eventual petición de España para extraditar al Iñaki de Juana Chaos si se comprueba que reside en Venezuela y lo publicado por la prensa "no es una mentira más".



"Primero hay que tener la certeza de que sea verdad, que no sea una mentira más", ha afirmado Ortega en una rueda de prensa en Berlín, donde ha denunciado la existencia de una campaña en varios medios españoles contra su país.



Tras señalar que no sabe quién es De Juana Chaos, en busca y captura desde 2010, Ortega ha asegurado que si esa persona "ha cometido algún delito y está siendo solicitado por las autoridades españolas" se llevarán adelante los protocolos de extradición, aunque, ha insistido, "primero hay que ver si eso es cierto".



El viceministro ha recordado que en varias ocasiones su país ha capturado a personas solicitadas por países como Italia, España o Estados Unidos por diferentes delitos y "no ha tenido ninguna vacilación, una vez que se cumplan los trámites", para entregarlos.



Tras publicar el diario El Mundo" una imagen en que presuntamente aparece De Juana en la localidad venezolana de Chichiriviche, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velaco se ha dirigido de nuevo a Interpol para que verifique si el etarra reside en Venezuela y, para que, en caso de ser así, sea detenido.

, sea detenido.