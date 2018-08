Política

Bankia

El ex número dos de Rato dice que se negó a usar las 'tarjetas black'

Redacción

20/02/2015

Verdú ha dicho que el expresidente de Bankia le facilitó un sobre con la tarjeta "para lo que quisiera" y diversa documentación relativa a la misma, como el contrato y el código pin.

El ex consejero delegado de Bankia y ex número dos de Rodrigo Rato, Francisco Verdú. Foto: Efe

El ex consejero delegado de Bankia y ex número dos de Rodrigo Rato, Francisco Verdú, ha asegurado hoy en la Audiencia Nacional que en sus 30 años en banca "nunca había visto" algo como las tarjetas opacas y por eso optó por no usarla aunque, según él, se la entregara el propio presidente del grupo.

En febrero de 2012, casi un año después de llegar a la entidad y siempre según su versión expuesta ante el juez Fernando Andreu, Rato le facilitó un sobre con la tarjeta "para lo que quisiera" y diversa documentación relativa a la misma, como el contrato y el código pin.

Fue entonces cuando el exvicepresidente del Gobierno español le habría dicho que tanto él como otros dos directivos procedentes de Caja Madrid -José Manuel Fernández Norniella e Ildefonso Sánchez Barcoj- tenían una y que la de él, igual que la de Rato, tendría un límite anual de 75.000 euros.

Esta afirmación ha provocado que el fiscal recordara a Verdú que Rato aseguró durante su declaración como imputado el pasado octubre que nunca había hablado del asunto con su "número dos", a lo que él ha respondido que recuerda "perfectamente" el momento en que le quiso dar la tarjeta.

Por su parte, el expresidente de Bankia ha asegurado que no entregó físicamente ninguna tarjeta ni al exconsejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, "ni a nadie", dado que esa no era su función.