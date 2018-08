Política

Paz en Euskadi

Fermín Muguruza visita a Arnaldo Otegi en la cárcel de Logroño

Redacción

22/02/2015

Muguruza ha indicado que ha visitado a Otegi "en calidad de amigo". Ha añadido que había solicitado permiso hace cinco años, pero que hasta ahora no se le había concedido una visita.

El cantante Fermín Muguruza ha visitado este domingo al exdirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, en la cárcel de Logroño, donde cumple condena desde hace más de cinco años.

Tras la visita, que ha durado en torno a unos 40 minutos, Muguruza ha atendido a los medios de comunicación y, durante su intervención, en euskera y castellano, ha indicado que ha visitado a Otegi "en calidad de amigo". A este respecto, ha señalado, "desde hace cinco años he solicitado permiso para ver a mi amigo pero hasta ahora no se me había concedido una visita".

"He venido a visitar a un amigo y a una persona que considero injustamente encarcelada", ha anunciado. Además, ha reiterado que "puede llegar a ser el próximo presidente del País Vasco".

Muguruza ha querido indicar que "Otegi me ha pedido que diga que sigue siendo independentista y de izquierdas" y a nivel personal, ha indicado "en el sentido de la normalización y la paz, la política penitenciaria es de castigo y no de justicia".

Finalmente, también ha desvelado que durante su visita han hablado de asuntos de actualidad como la independencia de Cataluña o la formación de nuevos partidos que "le mantienen con ilusión porque son viento fresco que pueden hacer que cambien las cosas".