Réplica a Patxi López

Cabieces: 'No admito lecciones de quien tiene más ingresos'

Redacción

24/02/2015

El exdelegado del Gobierno en el País Vasco ha contestado así a las declaraciones de López, quien afirmó que los supuestos pagos llevados a cabo desde Kutxabank a Cabieces "no son de recibo".

El exdelegado del Gobierno en el País Vasco y exmilitante del PSE-EE, Mikel Cabieces, ha replicado al lehendakari socialista Patxi López que no admite "lecciones de quienes tienen más ingresos en sus familias y de quienes no pueden acreditar en su pasado el trabajo y la dedicación" que él sí puede.

Cabieces ha contestado así, a través de un comunicado publicado hoy en El Correo, a las declaraciones de López, en la actualidad secretario de Relaciones Políticas del PSOE, quien afirmó el pasado domingo que los supuestos pagos llevados a cabo desde Kutxabank a Cabieces, al parecer de 6.000 euros al mes, "no son de recibo".

Sobre este caso, que se encuentra en fase de investigación judicial, Cabieces advierte de que López habla "sin conocimiento del tema" y mantiene que sus ingresos familiares son mayores.

"Silencio ante hechos de su entorno"

Le acusa también de "haber permanecido en silencio ante hechos de su entorno, que seguro eran bien conocidos por él y que, por su silencio, para él serían de recibo", en clara alusión a su cuñado Melchor Gil, quien declaró por una denuncia por fraude tributario que finalmente fue archivada.

El exdelegado del Gobierno resalta que su "único pecado" fue aceptar "como autónomo" el trabajo "temporal" que le ofreció Kutxabank y trabajar de nuevo en la profesión de abogado que "en su día abandonó para dedicarse a la política".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en la rueda de prensa celebrada en Bilbao. Foto: EFE

Mendia: "Le pedí que no hiciera lo que me dijo que iba a hacer"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha informado hoy de que anoche pidió a Cabieces que no enviara este comunicado. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Mendia ha reconocido que Cabieces le comunicó anoche sus intenciones y ha añadido que le pidió "que no hiciera lo que me dijo que iba a hacer".

La secretaria de los socialistas vascos ha asegurado que no ha hablado con Patxi López sobre este asunto y respecto al contenido de lo dicho por su antecesor hace dos días se ha limitado a apuntar que "cada persona es libre de hacer lo que quiera".

