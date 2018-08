Política

Kutxabank decidirá este miércoles si se persona en el caso Fernández

Redacción

24/02/2015

Kutxabank tenía previsto adoptar la decisión de personarse o no en el Consejo de Administración ordinario que va a celebrar este jueves, pero la juez le ha instado a pronunciarse de inmediato.

Un Consejo de Administración extraordinario de Kutxabank decidirá este miércoles si se persona en la causa tras la imputación de su expresidente Mario Fernández por los presuntos pagos irregulares de 243.000 euros al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, han informado fuentes del banco vasco.

Kutxabank comunicó a la Fiscalía la existencia de estos pagos irregulares pero posteriormente, tras la imputación de Fernández y Cabieces, no ha decidido aún si se personará o no en la causa abierta en el juzgado. El banco no sufrió quebranto económico, ya que Fernández reintegró de su bolsillo la cantidad abonada a Cabieces.

El consejo ordinario se mantiene, y en esta cita del jueves el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, presentará los últimos resultados del banco, con el cierre del año 2014.

Además, se espera que el nuevo presidente adelante las líneas estratégicas de su mandato y si decide cambios en el organigrama directivo.