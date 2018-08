Política

Debate estado de la nación

El debate entre Rajoy y los grupos vascos, en titulares

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

25/02/2015

Sabino Cuadra (Amaiur) ha reprochado a Rajoy estar "más cómodo en el conflicto violento". El presidente insiste en que no variará la política penitenciaria mientras ETA no se disuelva.

El Congreso celebra hoy la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le toca debatir con el PNV y los partidos del Grupo Mixto. Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha abierto la sesión con su intervención, a la que seguirá Rajoy con su réplica. Después le tocará el turno a los portavoces de los partidos que integran el Grupo Mixto.

Estos son los principales titulares de la intervención de Aitor Esteban (PNV):

- "Resulta hipócrita que, habiéndose negado en las Cortes con su mayoría absoluta a la creación de comisiones de investigación, el PP ande creando con sus votos, junto con Bildu, comisiones de investigaciones en otros parlamentos para arremeter contra otros partidos".

- "El lehendakari ya conoce de primera mano cual es el tipo de diálogo que ofrece Rajoy: no dar ni siquiera respuesta a las cosas que se proponen". "Hay rayado, a veces, la falta de respeto institucional".

- "La recesión parece que está dejada a trás pero la crisis no". "Su legislatura se caracteriza por los recortes, recentralización y racanería para negociar".

- "Euskadi no ha estado nunca en su agenda. Como reflejo, la indiferencia total mostrada ante las propuestas hechas por el lehendakari. Su Gobierno ha dado la callada por respuesta."



- "Tiene dos patatas calientes en la mano. La patata catalana y la euskal patata"



- "36 años después, el Estatuto de Autonomía sigue sin cumplimentarse en materias como prisiones o Seguridad Social".



- "La paz es más que la ausencia de violencia y la convivencia es más que la paz. Ha perdfido la legislatura sin abordar esta materia".



- "Nosotros sí queremos movimientos, los quiere la sociedad vasca: queremos el desarme de ETA, el reconocimiento del daño causado por parte de ETA, otra política penitenciaria y que se promueva el acercamiento de presos"



- "No podemos ni queremos resignarnos a otro año perdido. No pierda otro año más"

- "Las circunstancias han cambiado. No puede hacer la misma política que cuando ETA estaba actuando. No puede seguir con esta política, no tiene ningún sentido, por mucho que le presione la dercha más rancia de su partido. Sin cambiar la legislación, esa legislación puede ser aplicada más inteligentemente".

- "En España se ha legislado a golpe de telediario".

Respuesta de Rajoy a Aitor Esteban:

- "No estoy a favor de la austeridad, estoy a favor del sentido común. He sufrido mucho con algunas de las cosas que hemos tenido que pasar esta legislatura".

- "Los traspasos de competencias sí están en la agenda, pero hay veces que no es tan fácil llegar a acuerdos".

- "Hasta que ETA se disuelva, no hay ninguna razón para cambiar la política penitenciaria".



- "Que ETA anuncie su disolución le ahorraría muchos problemas a los ciudadanos del País Vasco".

Los titulares de Sabino Cuadra (Amaiur)

- "El 27% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, ¿dónde ve usted aquí la recuperación, la cosa alegre? Lo que más exporta este país es gente, que tiene que huir de este país".

- "Nos imponen reformas, leyes, por encima de las muy grandes mayorías existentes en nuestro pueblo. Esto no es democracia, es francocracia?.

- "Han buscado reventar el proceso de nuestro pueblo, porque estaban más cómodos en el conflicto violento".

- "La política de dispersión es puro sadismo, una venganza cobarde que busca castigar a sus familiares".



- "En Euskal Herria hoy tan solo queda un tipo de violencia política: la del Estado".

- "Su partido, su gobierno, tiene anclajes profundos con un franquismo negador de libertades".

- "¿Lecciones de usted, de su partido? Ni una. Cuando hable alguien de corrupción, entonces levante usted la mano. De moral y de ética, a la cola, callados y sin decir nada. Faltaría más".

- "Olvidense ustedes de la victoria franquista".

Los titulares de Carlos Salvador (UPN)



- "Un Gobierno de Bildu supondría que Navarra terminase integrada en el gulag euskaldun".



- Sobre Adolfo Araiz (candidato de Bildu en Navarra): 'En su día, como miembro de HB, votó a favor de socializar el terror. ¿Se ha arrepentido? Qué va, está tan orgulloso. Seguro que piensa: 'Ya toca un gobierno afín a ETA en Navarra. Ya toca recoger las nueces".

Los titulares de Uxue Barkos (Geroa Bai)

- "En su intervención de ayer, alimentó el ánimo de sus tropas y dió la espalda a la sociedad".

- "Es penoso que el euskera continúe estando prohibido en esta Cámara, un hecho por el cual ésta no ha sido nunca la 'casa de mi padre'. La presidenta de la Cámara, Villalobos, le ha recordado que "la democracia es cumplir la Ley".

Respuesta de Rajoy al Grupo Mixto

- Respuesta a Sabino Cuadra (Amaiur): "Su afirmación de que estamos más cómodos en el conflicto violento es repugnante. Usted no tiene un ápice de humanidad".

- "Una de las cosas realmente grandes de la democracia es que permite que en un parlamento democrático, que representa la soberanía nacional, una persona como el señor Cuadra pueda venir aquí a dar lecciones de derechos humanos, de derechos fundamentales y a acusar al Gobierno de negar derechos".

El mareo de Baldoví

Una de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado el diputado de Compromís Joan Baldoví, que se ha sentido indispuesto durante su intervención. La presidenta ha suspendido la sesión durante cinco minutos. Los servicios médicos han trasladado a Baldoví al hospital.

Por otra parte, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta las 14.00 horas de hoy para presentar sus propuestas de resolución derivadas del debate. Las propuestas serán calificadas por la Mesa a las 17.00 horas y se abrirá otro plazo, hasta las 20.00 horas, para la presentación de enmiendas.

El debate de las propuestas de resolución se celebrará mañana jueves, a partir de las once de la mañana.