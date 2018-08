Política

Radio Euskadi

Toña recurrirá ante el Supremo la sentencia sobre la inhabilitación

Redacción

25/02/2015

Ha reiterado que no cometió ninguna ilegalidad ni se saltó la ley, sino que 'en todo caso, se podrá decir que hubo una equivocación'.

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha anunciado hoy que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que le inhabilita como administrador concursal al entender que como político debe defenderse.

"En su día y con criterios profesionales pensé que no merecía la pena recurrir, pero como político entiendo que tengo que hacerlo", ha argumentado en una entrevista en Radio Euskadi en la que también ha reiterado que no cometió ninguna ilegalidad ni se saltó la ley, sino que "en todo caso, se podrá decir que hubo una equivocación".

Respecto al hecho de que no comunicó al lehendakari dicho fallo judicial, que conoció un día antes de ser nombrado consejero, ha apuntado que cometió "un error político, porque desde el punto de vista profesional no tiene trascendencia", y ha comentado que Urkullu "no se enfadó", ni la relación "personal y de lealtad" entre ambos "sufrió ninguna convulsión".

Ha reconocido que "algunos grupos de la oposición quieren desgastar al lehendakari y al Gobierno con este asunto", pero, en su opinión, pese a que la sentencia es "un dato cierto", no existen motivos suficientes para "llevar este tema hasta donde se ha llevado".

También ha dicho que se ha sentido muy reconfortado por el apoyo mostrado por el resto de consejeros del Ejecutivo y por los cuatro principales sindicatos de Euskadi -ELA, LAB, CCOO y UGT- que defendieron la actuación del consejero como administrador concursal al considerar que intentó salvar un proyecto industrial y el máximo empleo posible.

Respecto a su trabajo como consejero, Toña ha informado de que el Gobierno Vasco promoverá distintas acciones para crear empleo juvenil "más estable y menos precario", y ha añadido que se le dotará de una partida presupuestaria adicional.

También se ha referido a la importancia de los empresarios en esta labor y les ha instado a que "entiendan" que si registran mejoras "no solo sean para las cuentas de resultado, sino también para mejorar las condiciones de los trabajadores que puedan contratar".