Economía

Consejero de Empleo

CCOO, ELA y LAB no ven motivos de denuncia en la actuación de Toña

Redacción

11/02/2015

LAB ha aclarado que su sindicado no ha denunciado al nuevo consejero de Empleo. ELA por su parte no ve "motivos de reproche" en la actuación de Toña. CCOO cree que este caso está "sobredimensionado".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha asegurado hoy que la condena al actual consejero de Empleo, Ángel Toña, como miembro de una administración concursal no ha sido promovida por su sindicato, que no denuncia a quien apoya a los trabajadores o la actividad de una empresa "por encima de todo".



La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Toña, que tomó ayer posesión de su cargo de consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a 18 meses de inhabilitación como miembro de una administración concursal.



El tribunal le condena por su actuación como miembro de la administración concursal de las empresas Fundifes, Otsalia XXI y Bator Gestión 2004 al considerar que cambió el orden de los pagos durante la liquidación y postergó la deuda con la Tesorería de la Seguridad Social y con cinco trabajadores.



En conferencia de prensa en Bilbao, la responsable de LAB ha aclarado que su sindicado no ha denunciado a Toña y ha señalado que ha estado trabajando con él en ese concurso.



Según ha puntualizado, únicamente han sido cinco trabajadores los denunciantes de una plantilla conformada por un centenar de empleados.



Etxaide ha explicado que LAB "ha estado" en el conflicto laboral en las empresas implicadas, que ha sido "largo", "duro" y no está cerrado, ha dicho.



Según ha afirmado, el sindicato no ha visto "nada que debiera ser denunciado" y "no ha habido nada que no haya habido en otros conflictos".



Sin haber leído la sentencia, según ha reconocido, Etxaide ha considerado que la condena a Toña "seguramente se hace en función de la ley concursal", que LAB, según ha señalado, no va a defender porque "siempre se hace para que salgan perdiendo los trabajadores".



La dirigente sindical ha admitido que la sentencia no es "un buen punto de partida" para Toña al frente de la consejería de Empleo y ha anunciado que LAB solicitará hoy una reunión con el nuevo consejero para pedirle un cambio de políticas.

ELA no ve reproche a la actuación de Toña como administrador concursal

El sindicato ELA ha afirmado hoy que no ve "motivos de reproche" en la actuación del consejero de Empleo, Ángel Toña, como administrador concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004, al considerar que tomó decisiones para intentar salvar un proyecto industrial y el máximo empleo posible. La central ha lamentado que "desgraciadamente no fue posible" lograr ese objetivo.

En un comunicado, ELA ha explicado que el conflicto de la empresa Fundifes "ha sido y es muy complicado" y ha indicado que durante su desarrollo "han chocado intereses muy contrapuestos, entre quienes defendíamos -ha afirmado- un proyecto empresarial y quienes preferían una salida especulativa con los terrenos de la empresa".

Ha señalado que en "ese difícil contexto", los administradores concursales, entre los que se encuentra el actual consejero de Empleo del Gobierno Vasco, "decidieron tomar las decisiones necesarias para tratar de salvar ese posible proyecto industrial".

CCOO: "Este caso está bastante sobredimensionado"

El secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, ha señalado que no cree que sea causa para que Toña sea inhabilitado como cargo público el que haya sido condenado a inhabilitación como administrador concursal.

Sordo ha opinado que este caso está "bastante sobredimensionado" y ha señalado que "parece" que Toña actuó dando prioridad al pago de las indemnizaciones a los trabajadores, lo que para el sindicalista no es "éticamente reprobable".

Ha indicado, sin embargo, que la inhabilitación de la que es objeto "también parece sujeta a norma", aunque se limita, según ha evidenciado, al cargo de administrador concursal. "No creo que sea causa para la inhabilitación para cargo público", ha afirmado.