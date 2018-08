Política

Araiz: 'A UPN le quedan 85 días para estar en el Gobierno de Navarra'

Redacción

28/02/2015

Según ha dicho, "vendieron la Navarra del Amejoramiento, la Navarra foral y española, como un sueño, un paraíso, y era en realidad una pesadilla" salvo para "ineptos convertidos en gestores".

El candidato de EH Bildu a presidir la comunidad foral, Adolfo Araiz, ha afirmado hoy que "a UPN le quedan 85 días de estar en el Gobierno de Navarra" porque "quedan 85 días para que Navarra elija la senda del cambio plural y sin exclusiones".

"No nos merecemos este régimen que durante tantos años hemos sufrido, no nos merecemos sus corruptelas, no nos merecemos estos gobernantes vendidos a intereses privados, no nos merecemos su clientelismo político", ha comentado.

Y ha defendido un Gobierno "del pueblo, con el pueblo y para el pueblo" frente a UPN, que ha dicho "promete más paro y precariedad, más privatizaciones, más sumisión al Estado y menos prestaciones sociales, servicios públicos y transparencia".

Según Araiz, "vendieron la Navarra del Amejoramiento, la Navarra foral y española, como un sueño, un auténtico paraíso, y era en realidad una pesadilla" salvo para "ineptos convertidos en gestores" que hicieron de la comunidad "el paraíso de las corruptelas, de los chanchullos y de los conseguidores".

Y para cambiar esta situación, ha indicado en conferencia de prensa, hay que "levantar alfombras" porque la ciudadanía "tiene derecho a conocer qué ha pasado durante tantos años en sus instituciones y con su dinero".

Esta es una de las cien propuestas que plantea EH Bildu en su "hoja de ruta" para el "cambio profundo y radical que Navarra necesita y demanda" y que, según ha asegurado Araiz, se deben concretar "entre todas las fuerzas políticas y sociales" que lo demandan.

