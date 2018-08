Política

Acto en Sevilla

Rajoy:'No somos responsables de la frustración que ha generado Syriza'

Redacción

01/03/2015

El presidente del Gobierno español ha asegurado que España 'quiere que le vaya bien al pueblo griego' y ha añadido que 'ha sido y seguirá siendo solidaria con el pueblo griego'.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que España "quiere que le vaya bien al pueblo griego" y, por tanto, "no es responsable de la frustración que ha generado la izquierda radical griega", que "prometió aquello que sabía que no podía cumplir", tal y como "ha quedado demostrado".

Esas han sido las palabras de Rajoy un día después de que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, acusara a España y Portugal de formar un "eje contra Atenas" que ha intentado "derribar su gobierno" y hacer fracasar las negociaciones con el Eurogrupo para tratar de reestructurar la deuda del país.

"Buscarse un enemigo fuera es un truco que ya hemos visto muchas veces a lo largo de la historia pero no resuelve los problemas, sólo los agrava, y la única forma de resolver los problemas es ser serio, decir la verdad, no prometer lo que sabes que no puedes cumplir porque no depende de ti y gobernar", ha añadido Rajoy.

Durante la clausura en Sevilla del acto de presentación de los 109 candidatos del PP al Parlamento de Andalucía, que ha contado con la asistencia de unas 2.500 personas, Rajoy ha puesto de manifiesto que "el partido de la izquierda radical ha decidido que la culpa de los problemas de Grecia la tiene el Gobierno de Portugal y el Gobierno de España".

Tras decir que España, como el resto de países de la Unión Europea, "ha sido y seguirá siendo solidaria con el pueblo griego", el presidente del Gobierno ha subrayado que "hay que hablar con claridad", y es que "no somos responsables de la frustración que ha generado la izquierda radical griega".

Sin embargo, también ha manifestado que quiere que el país heleno cumpla con los compromisos como ha hecho España.

Gobierno griego dice que no busca "enemigos externos" en respuesta a Rajoy

El Ejecutivo griego afirmó hoy que no busca "enemigos externos", en respuesta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien contestó hoy a las acusaciones vertidas el sábado por el primer ministro griego contra Portugal y España.

"El nuevo Gobierno griego no clasifica a los países y a los ciudadanos de Europa en amistosos y hostiles; no busca por tanto enemigos externos, sino soluciones en toda Europa a través de la cooperación y el diálogo de los pueblos y los gobiernos. Por lo tanto, cualquier malinterpretación no ayuda al diálogo", dijeron hoy fuentes del Gobierno heleno.