Oriol Pujol dice que no tiene dinero en el extranjero

02/03/2015

El expresidente de CiU ha asegurado que no ha regularizado nada, sin entrar a ofrecer detalles de la herencia de su abuelo a la espera de que su hermano, Jordi Pujol Ferrusola, declare ante el juez.

El exdirigente de CDC y expresidente de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha asegurado hoy que no tiene dinero en el extranjero y no ha regularizado nada, sin entrar a ofrecer detalles de la herencia de su abuelo a la espera de que su hermano, Jordi Pujol Ferrusola, declare ante el juez.

Oriol Pujol ha hecho estas apreciaciones en la comisión de investigación del fraude fiscal del Parlament después de que su hermana, Marta, haya declarado que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, repartió, a partir de 1992, los fondos del legado en las cuentas de cada uno de los hermanos de la familia Pujol Ferrusola.

Ante las preguntas del diputado de ERC Oriol Amorós sobre el legado del abuelo de los hermanos Pujol, el exdiputado de CiU ha subrayado: "No tengo dinero en el extranjero y no he regularizado nada porque no hay nada que regularizar".

Pese a la insistencia de Oriol Amorós y también del diputado del PSC Jordi Terrades, Oriol Pujol no ha clarificado así si en algún momento del pasado tuvo fondos en el extranjero, si los ha repatriado a España o si recibió fondos de parte de su hermano.

?El responsable era mi hermano?

"Todo esto del legado, el responsable era mi hermano -Jordi Pujol Ferrusola- y él dijo que no hablaría de esto hasta su declaración en el juzgado número 31 de Barcelona y aquí estamos. Lo que le digo es que no tengo dinero en Andorra, ni en el extranjero y no he regularizado nada porque no me toca regularizar", ha subrayado.

Por otro lado, Marta Pujol ha admitido que entre 1988 y 1997, cuando su padre Jordi Pujol era presidente de Cataluña, encadenó 12 encargos de la Generalitat para impulsar proyectos como arquitecta, de los que sólo uno, el último, fue a través de un concurso, aunque en un proceso restringido.