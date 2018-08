Interior: 'Yo avalo la versión de instituciones penitenciarias'

Política

El ministro de Interior español ha manifestado que mientras no se demuestre lo contrario, la administración penitenciaria ha actuado conforme a lo que establece el reglamento.

Tras interrumpir Instituciones Penitenciarias la comunicación autorizada que mantenían ayer en la prisión de El Dueso (Cantabria) el exlíder de LAB Rafael Díez Usabiaga y el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, las reacciones no se han hecho esperar.

Según el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, mientras no se demuestre lo contrario, la versión del Gobierno español y de su ministerio es que la administración penitenciaria actuó conforme a lo que establece el reglamento.

"Yo no hago juicio de intenciones. A nosotros nos corresponde cumplir y hacer cumplir la ley. En este acaso la legislación penitenciaria y si la administración penitenciaria ha considerado que se estaba violando la legislación tenía que actuar. Salvo que se demuestre lo contrario me tengo que ceñir a esa versión y no entrar en otro tipo de opiniones o juicios que no me corresponden", ha añadido.

Este asunto ha provocado las reacciones de los portavoces de todos los grupos del Parlamento Vasco, que han aprovechado la celebración del pleno ordinario semanal para hacer públicas sus opiniones.

El PNV no va a requerir explicaciones a Urkullu sobre el encuentro, ya que su portavoz, Joseba Egibar, ha enmarcado la visita en el "desarrollo lógico" del Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo autonómico.

No obstante, su partido ya anunció ayer que sí que va a reclamar aclaraciones por la suspensión de la reunión, pero al Gobierno central y en el Congreso. En este sentido, Egibar ha considerado que la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy "no es normal", aunque la ha inscrito dentro de la "estrategia de inmovilismo de la que hace gala el PP".

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha asegurado por su parte que lo ocurrido ayer es un ejemplo de las "injerencias" de Instituciones Penitenciarias en la vida de los "presos políticos vascos".

La coalición abertzale presentará en el Parlamento autonómico una proposición no de ley para exigir que terminen las "vulneraciones ilegales, fraudulentas y arbitrarias" y que se garantice el derecho de los presos a su vida íntima, a su privacidad y a la confidencialidad de sus comunicaciones.

El PSE-EE, el PP y UPyD han pedido hoy explicaciones al lehendakari, Iñigo Urkullu, por la visita del secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, al exdirigente de LAB, Rafa Díez Usabiaga, encarcelado en Cantabria.

Desde el PSE-EE, su portavoz, José Antonio Pastor, ha defendido que lo ocurrido "merece explicaciones" tanto de Urkullu como del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el "intercambio de versiones" sobre la suspensión. No obstante, ha dicho que "sin prejuzgar la labor" del secretario de Paz y Convivencia, lo sucedido se ha convertido en un "espectáculo mediático" que pone de manifiesto la "poca mano izquierda para gestionar con discreción algo tan delicado como la política penitenciaria".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, también ha requerido aclaraciones al lehendakari para que informe a la sociedad de qué está hablando su gobierno con un condenado por pertenencia a ETA y a qué se está comprometiendo con este tipo de reuniones. A juicio de Quiroga, esta reunión es "grave", ya que los avances en paz y convivencia tienen que ir de la mano de la legalidad, de la deslegitimación del terrorismo y del cumplimiento de las condenas.

En la misma línea, el portavoz de UPyD en Euskadi, Gorka Maneiro, ha considerado "lamentable y penoso" que Fernández se haya reunido "con un condenado por terrorismo mientras da la espalda a las reivindicaciones de las víctimas" de ETA. Por ello, ha anunciado en una nota que en el próximo pleno de control preguntará al Gobierno "para qué y por qué se quiso reunir" con Díez Usabiaga el secretario de Paz y Convivencia, cuya dimisión ha vuelto a pedir.