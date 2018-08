Política

Elecciones el 27-S

Junqueras: 'Si gano, haré la independencia y, si no, me iré a mi casa'

16/03/2015

El líder de ERC ha explicado que además de la independencia "hay cosas muy importantes como la lucha contra la corrupción".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que si gana en las elecciones del 27 de septiembre, impulsará un proceso para "lograr la independencia", pero si no logra la victoria, "me iré a mi casa", ha apuntado.



Así lo explica Junqueras en el libro en catalán "Revoltats" (Editorial Ara Llibres) y que ha comentado en una entrevista en Catalunya Ràdio con el periodista radiofónico Justo Molinero, coprotagonista del libro que escribe Saül Gordillo a modo de conversación.



Junqueras ha indicado que el debate sobre la lista única soberanista de cara a las elecciones del 27S ya ha caducado porque hay "un acuerdo" formal en este sentido que lo descarta, pero también por la necesidad de aumentar los apoyos a la independencia.



El líder de ERC ha explicado que además de la independencia "hay cosas muy importantes como la lucha contra la corrupción", y ha subrayado que "hay gente no dará el paso (de secundar la opción independentista) si no es para hacer un país más justo y limpio".



Junqueras también explica en el libro que "una Cataluña independiente no debería tener muchas embajadas" y aboga incluso por la posibilidad de que algunas puedan ser compartidas con otros países, como por ejemplo España, Francia e Italia por ser los más próximos.