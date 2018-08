Política

Informe

Hacienda no aprecia delito en las donaciones en B al PP

Redacción

17/03/2015

La Agencia Tributaria ha cifrado en 220.167 euros lo defraudado por el PP en el Impuesto de Sociedades de 2008, pero reitera que no hay delito comparando esos donativos con los de Cáritas o Cruz Roja.

La Agencia Tributaria ha cifrado en 220.167 euros la cuota que habría defraudado el PP en el Impuesto de Sociedades de 2008 simulando que las donaciones al partido no estuvieran exentas de tributar, pero reitera que no hay delito porque esos donativos no estaban sujetos al pago de impuestos al haberse dedicado a fines propios del partido.

Además, de haber fraude, "la reacción jurídica no es en el ámbito tributario, porque por ejemplo, si un empresario dona 400.000 euros de dinero negro a Cáritas y esta entidad da de comer a 1.000 niños con ello, es decir, lo destina a su fin, el ordenamiento tributario no reacciona determinando que Cáritas haya cometido un delito fiscal por no tratar esa donación como ingreso tributario".

Así lo expone Hacienda en el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa en la que investiga la supuesta caja B del PP en respuesta a la petición que formuló el magistrado a Hacienda para que calculara esa cifra pese a haber concluido los peritos en otros informes que las donaciones reflejadas en los llamados papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar, han informado fuentes de la Agencia Tributaria.

“Colaboración leal”

En un principio, Hacienda se negó a cumplimentar la solicitud de Ruz, pero éste respondió en un auto que estaban obligados a hacerlo, por lo que finalmente ha emitido este informe de "simulación" y las fuentes recuerdan que la Agencia Tributaria "colabora leal y continuamente con la Administración de Justicia, cuando así lo requieren los tribunales".

"El fundamento de la exención de las renta por donación a entidades sin ánimo de lucro radica en los fines de interés general que la entidad desarrolla y que el ordenamiento quiere proteger (en este caso, la participación democrática). El beneficiario de la exención fiscal no es una entidad sin ánimo de lucro, como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja; el beneficiario de la exención es el conjunto de la sociedad", destacan las fuentes.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado "chocante" que la valoración que hace Hacienda en el informe que ha remitido al juez Pablo Ruz sobre las donaciones al PP sea "tan diferente" a la del propio magistrado.