Susana Díaz: 'Voy a gobernar en solitario'

Redacción

23/03/2015

La secretaria general del PSOE-Andalucía asegura que "ahora tengo la estabilidad que no tenía antes".

La secretaria general del PSOE-Andalucía y ganadora de las elecciones autonómicas de este 22 de marzo, Susana Díaz, ha anunciado este lunes que va a "gobernar en solitario" porque tras la "mayoría amplia" obtenida en las urnas goza "ahora de esta estabilidad que no tenía antes" en su gobierno de coalición con IULV-CA.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la Cadena Ser en la que ha recordado que durante la anterior legislatura estaba "sujeta permanentemente" a las decisiones de su socio de gobierno y "sin haber ganado a las elecciones", mientras que ahora los andaluces "han hablado claro" en las urnas y "ahora mismo hay una mayoría amplia del PSOE". "Sólo si el PP y Podemos se juntan o todos se unen contra el gobierno" podría bloquearse la aprobación de medidas, ha argumentado.

"Quienes me conocen saben que lo que digo, lo hago, y voy a gobernar en solitario", ha recalcado la candidata socialista. No obstante, ha señalado que va a "echar esfuerzo y ganas para que todo el mundo", en referencia al resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, se sienta "a gusto".

En el nuevo Parlamento con cinco fuerzas, según ha garantizado, tendrá capacidad de diálogo "para escuchar a todo el mundo, sumar y unir" y que todo el mundo aporte, pero el resto de fuerzas políticas también tendrá que tener responsabilidad para saber lo que quieren los andaluces y estar a la altura de este nuevo tiempo que se abre en Andalucía.

Descarta un salto a la política española

Sobre si en el futuro se ve en la política española, ha dicho que "ahora mismo" su "pasión" es Andalucía y no se plantea "otra cosa", y ha agregado: "A mí nadie me ha mandado a Andalucía, estoy porque quiero y es lo que deseo, y ahora ni tengo otra ambición que no sea mi tierra". La líder socialista ha garantizado, de este modo, que "evidentemente" se quedará en Andalucía durante toda la legislatura.

En cuanto a su relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que la llamó ayer para felicitarla, Díaz ha indicado que es la "normal" y que mantienen una "comunicación fluida". "Es evidente que él está en Madrid y yo aquí", ha dicho Díaz, quien ha agregado que tanto Pedro Sánchez como el resto de socialista de toda España saben que para ella, los intereses de los andaluces siempre estarán "por encima de los intereses de los socialistas, porque soy la presidenta de todos los andaluces" y que en temas de especial importancia para el país, España siempre estará por encima de los intereses del PSOE.

Susana Díaz, durante la celebración de su victoria ayer noche. Foto: EFE

Irrupción de Podemos y Ciudadanos y debacle del PP

En relación con la irrupción de Podemos y de Ciudadanos en Parlamento, ha manifestado que obedece a lo que "todo sabíamos, que había un descontento de los ciudadano, que querían que se cambiaran las formas de la vieja política". Ha considerado esto es una lección para el conjunto de las fuerzas políticas y que ella se lo toma con mucha ilusión y responsabilidad.

Respecto al desplome del PP-A, ha manifestado que como ese partido no entiende a Andalucía, los ciudadanos lo castigan y ha asegurado que desde hoy, va a recordar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "todas las promesas y la subasta que hemos tenido" en estos quince días de campaña por su parte y por los ministros. Ha lamentado que Rajoy solo se haya acordado de esta tierra en campaña.