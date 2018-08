Política

Elecciones en Andalucía

Ciudadanos votará en contra de Díaz 'si no echa a Chaves y Griñán'

Redacción

23/03/2015

Rivera ha instado a Díaz a abandonar la "vieja política y los viejos vicios" para entender que se ha producido un cambio en la comunidad andaluza.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes, tras las elecciones en Andalucía, que su partido votará en contra de la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta "si Díaz no echa" a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán de sus escaños y van a primera instancia como cualquier ciudadano.

En rueda de prensa, Rivera ha advertido de que esta es la condición 'sine qua non' para sentarse a hablar de temas concretos con el PSOE-A. De no ser así, Ciudadanos votará en contra porque no van a votar a favor de un proyecto que no es el de Ciudadanos.

En este sentido, ha insistido en que la corrupción es "incompatible" con la forma de atender la política. "La que tiene que mover ficha es Susana Díaz y si quiere el apoyo de Ciudadanos tiene que echar a Chaves y Griñán", ha subrayado.

De esta manera, ha instado a Díaz a abandonar la "vieja política y los viejos vicios" para entender que se ha producido un cambio, a la par que ha señalado al PSOE-A la posibilidad de realizar autocrítica tras perder alrededor de un 5 % de votos en los comicios andaluces.

Preguntado sobre si es posible alcanzar la estabilidad tras un arco parlamentario más fragmentado, Rivera ha apuntado que "el pluralismo no puede dar miedo, el sectarismo, sí". "Si los partidos volvemos al sectarismo, esto puede ser un desastre. Pero si somos responsables, y no entendemos a los diputados de PP, PSOE y Podemos como enemigos sino como compatriotas, será una gran oportunidad", ha subrayado.

En cuanto al cargo de presidente del Parlamento, Rivera ha mostrado su deseo de que sea "neutral" y que "haga las cosas bien", porque Ciudadanos "no ha venido a negociar sillas".

llas".