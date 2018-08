Política

Los parlamentarios de EH Bildu no participan en la sesión de control

27/03/2015

La Mesa del Parlamento estudiará la próxima semana la solicitud del PP de suspender temporalmente de sus derechos como diputados por el plazo de un mes.

Los parlamentarios de EH Bildu no asisten hoy al pleno de control de la Cámara vasca después de que la mayoría de ellos fueran expulsados por mostrar carteles de protesta por la operación policial llevada cabo esta semana.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria ha decidido prohibir la asistencia al pleno a 16 de los 21 parlamentarios de la coalición abertzale.

No han sido sancionados todos los miembros del grupo porque, Juanjo Agirrezabala, Eva Blanco y Leire Pinedo no han exhibido carteles, y Hasier Arraiz no se encontraba en el salón de plenos ni tampoco Lur Etxeberria, que no ha acudido hoy al Parlamento por su avanzado estado de gestación.

Carteles

Los parlamentarios exhibieron carteles contra las detenciones, en los que se podían leer diferentes lemas en euskera y en castellano como "Liberar a los detenidos", "Dispersión no", así como "PP enemigo de la paz" y "La solidaridad no es delito".

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, les solicitó en reiteradas ocasiones que los retiraran y les advirtió de que en caso de no hacerlo les expulsaría, algo que finalmente sucedió.

Denuncia del PP

El PP ha presentado una denuncia ante la Mesa del Parlamento y ha pedido al órgano de gobierno de la Cámara que aplique el artículo 121 de su reglamento y sancione a los 16 parlamentarios con la suspensión temporal de sus derechos como diputados por el plazo de un mes.

La Mesa estudiará esta solicitud la próxima semana.