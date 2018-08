Política

Elecciones forales en Navarra

Sortu, EA y Aralar alternan puestos en la lista de EH Bildu

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/03/2015

El cabeza de lista al Parlamento foral de Navarra será el abogado y exparlamentario foral de la izquierda abertzale Adolfo Araiz. "La coalición está "preparada para gobernar Navarra", asegura Araiz.

Sortu, Eusko Alkartasuna y Aralar alternan los puestos de la lista de EH Bildu al Parlamento foral, encabezada por el abogado y exparlamentario foral de la izquierda abertzale Adolfo Araiz, que ha asegurado que la coalición está "preparada para gobernar Navarra".

Los siguientes cinco puestos de la lista de EH Bildu, presentada hoy a los medios de comunicación en Pamplona, están ocupados por Miren Aranoa (EA), Xabi Lasa (Aralar), Bakartxo Ruiz (Sortu), Maiorga Ramírez (EA) y Asun Fernández de Garaialde (Aralar), todos ellos parlamentarios en esta legislatura.

Hasta el puesto 10º, completan la lista Dabid Anaut (Sortu), Esther Torres (EA), Arantza Izurdiaga (Sortu) y José Mari Blanzako (Aralar).

Cambio profundo

En la presentación de la candidatura, Adolfo Araiz ha afirmado que ésta "no es una mera lista, no es un ejercicio de rellenar huecos", sino que "se trata de hombres y mujeres que desde el Gobierno del cambio, desde el Parlamento, van a asumir, van a cumplir con el mandato que la calle les ha dado y que no es otro que cambiar Navarra de raíz y construir una nueva Navarra para todos y para todas".

Ese cambio, ha destacado, será "profundo en todos los ámbitos" y "tendrá que ser socialmente comprometido y se tendrá que construir entre quienes no hemos tenido nada que ver con el régimen".

Araiz ha resaltado que la coalición EH Bildu "va a abrir las ventanas, va a levantar las alfombras" y va a poner en marcha una "auditoría social" para que se conozca "qué ha pasado en Navarra, cómo han gestionado nuestras instituciones y quiénes son los responsables de las decisiones que han marcado estos años para el beneficio de unos pocos".

"Vamos a cambiar el rumbo de Navarra, vamos a democratizarla, a consultar a la ciudadanía sobre el presente y el futuro político, económico y cultural de nuestra sociedad", ha comentado el candidato de la coalición.

