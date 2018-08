Política

Bárcenas atribuye la 'caja B' del PP a sus administradores

30/03/2015

En un recurso presentado contra el auto del Ruz, por la pieza sobre la supuesta contabilidad paralela de la formación, Bárcenas se defiende de los delitos fiscales que se le imputan.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que él nunca se encargó de las liquidaciones ante Hacienda del partido ya que esta labor recaía en sus administradores, quienes serían entonces los verdaderos responsables del delito fiscal que pudo cometer el partido al no declarar los donativos de empresarios.

En un recurso presentado contra el auto de procesamiento del juez Ruz por la pieza sobre la supuesta contabilidad paralela de la formación, Bárcenas se defiende de los delitos fiscales que le imputa el magistrado por la caja B del partido.

Afirma que de tributar se encargaban los "administradores o legales representantes" del PP, a los que su congreso nacional atribuye "las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido".

"El señor Bárcenas no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria", afirma en el recurso su abogado, Francisco Maroto, que insiste en que "los criterios jurídicos tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero".

Ruz atribuye al PP haber colaborado a un fraude fiscal de la empresa de arquitectura Unifica por pagarle con dinero negro la reforma de la sede de la calle Génova, y cree que hay indicios de otro delito fiscal, en calidad de autor, por los donativos de empresarios que Bárcenas anotó en 2008 en su contabilidad manuscrita y que no se tributaron en el impuesto de sociedades.

Según el juez, de ambos delitos responderían el tesorero y el gerente del partido, en este caso Bárcenas y Álvaro Lapuerta, como administradores del mismo.

Sin embargo, la defensa del extesorero afirma, por un lado, que de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado ningún delito contra la Hacienda Pública y añade que, en el caso de los donativos de 2008 no declarados, Bárcenas no era el administrador o representante legal del partido, como sostiene el juez.

Cospedal: “Bárcenas miente”

A preguntas de los medios desde Guadalajara, donde ha hecho un balance de su labor al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha enfatizado que "como tantas otras veces", Luis Bárcenas "miente", y una mentira repetida mil veces "no es una verdad".

"No sé si en el recurso cuenta dónde tiene los millones de Suiza", se ha preguntado Cospedal, quien ha subrayado que ella misma ya le ha demostrado ante los tribunales que miente "en una ocasión", algo que hará "cuantas veces sea necesario".