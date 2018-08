Política

Ponencia de autogobierno

De Andrés pide que Araba sea 'determinante' en un nuevo Estatuto

Agencias | Redacción

01/04/2015

El diputado general de Araba cree importante que el nuevo texto estatutario incluyera, entre otros aspectos, la libertad lingüística de los ciudadanos vascos.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, quiere que Araba sea un actor político "determinante" a la hora de elaborar un nuevo Estatuto para Euskadi, de forma que los alaveses "no tengan que aceptar, porque exista una mayoría en Bizkaia y Gipuzkoa, la receta de un nuevo estatus que se nos prescribiera la mayoría nacionalista de los otros dos territorios".

De Andrés ha realizado estas declaraciones en el Parlamento Vasco, en el que ha comparecido ante la Ponencia de autogobierno para dar a conocer sus reflexiones sobre la idea de renovación del Estatuto de Gernika y, en concreto, sobre la relación interna de las administraciones vascas en su conjunto, así como sobre las responsabilidades y competencias que se desarrollarán en el futuro.

El diputado general ha defendido que dentro del Estatuto se deben incluir "una serie de garantías" para los ciudadanos "que mantengan un equilibrio territorial y garanticen una serie de derechos para los ciudadanos".

En este sentido, ha explicado que para Araba, sería "fundamental" conseguir que un nuevo Estatuto garantizara un "equilibrio" en la financiación de los territorios.

También cree importante que el nuevo texto estatutario incluyera, entre otros aspectos, la libertad lingüística de los ciudadanos vascos, de manera que los alaveses no se vieran perjudicados a la hora de acceder a un trabajo por el hecho de no saber euskera. "Lo mismo que los alaveses, lo queremos para cualquier ciudadano vasco que no sepa euskera", ha insistido.