Un concejal donostiarra abandona el PP porque Sémper le ha 'vetado'

Erredakzioa

07/04/2015

"Es una cuestión de veto a mi persona en cualquiera de las formas de hacer política. Si no me quieren, para qué voy a seguir, pero me voy con cierta decepción", ha señalado Vicente García.

El edil donostiarra Vicente García. Foto: donostia.eus El edil donostiarra Vicente García. Foto: donostia.eus

Sémper acepta la candidatura de Albistur pero critica los 'dedazos' La candidatura del PP donostiarra provoca un enfrentamiento interno El edil donostiarra Vicente García se ha dado de baja en el PP al considerar que el partido en Gipuzkoa, que preside Borja Sémper, le ha "vetado" como integrante del proyecto de la candidata popular a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián, Miren Albistur. García ha asegurado a Efe que no se trata de "ninguna pataleta" porque no se cuente con él para formar parte de la lista del PP, ya que ha asegurado que no tenía interés en ser incluido, sino que su deseo era "estar en cualquier sitio para ayudar en el proyecto de renovación política" de Albistur, con la que ha trabajado "desde el principio". "Es una cuestión de veto a mi persona en cualquiera de las formas de hacer política. Si no me quieren, para qué voy a seguir, pero me voy con cierta decepción", ha señalado el concejal, que se estrenó en las tareas municipales tras las elecciones de 2011, a las que concurrió como independiente en la candidatura del PP, partido al que luego se afilió. Ha reconocido "diferencias importantes" con la cúpula del PP de Gipuzkoa que lidera Sémper, el cual se opuso a la designación de Albistur como candidata y defendió que repitiera como cabeza de lista el actual portavoz popular, Ramón Gómez, lo que dio lugar a una crisis que enfrentó a la dirección provincial con la regional.

