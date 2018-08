Política

Entrevista

Podemos Euskadi propone 'unificar' las tres Haciendas vascas

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/04/2015

La formación busca evitar que las Diputaciones forales funcionen "como reinos de taifas" y tacha de "caduco y chapado a la antigua" el actual sistema institucional.

El secretario general de Podemos Euskadi, Roberto Uriarte, ha defendido un "proceso de unificación" de las Haciendas vascas, que evite que las Diputaciones forales funcionen como 'reinos de taifas'. A su juicio, el actual sistema institucional vasco, "caduco y chapado a la antigua" otorga un reforzamiento excesivo" de las Diputaciones en detrimento de los municipios e instituciones comunes de la Comunidad autónoma.



En una entrevista a Onda Vasca, el secretario general de Podemos Euskadi, Roberto Uriarte, ha afirmado que el programa Euskal Hiria de la formación afirma que "el actual esquema institucional" es "caduco" y "no se adapta a las necesidades de este país".



"No solo lo piensa Podemos, de hecho, empezando por el Colegio de Economistas y otra serie de instituciones de la sociedad civil, consideran que eso es un esquema aprobado en su tiempo, de acuerdo entre las fuerzas y los sectores más conservadores del PNV y del PP en aquel momento", ha criticado.



Uriarte ha afirmado que las Diputaciones "no deben ser una especie de reinos de taifas". Según ha dicho, en la actualidad, las Juntas Generales tienen "una capacidad normativa en materia de impuestos", de manera que éstos son "diferentes, de forma importante, de un municipio a otro".



De esta forma, se producen situaciones como que "los impuestos que paga una persona que vive en Ermua" sean "totalmente diferentes de los que paga una persona que vive en Eibar", algo que "no tiene mucho sentido".