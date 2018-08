Política

Por ‘razones personales’

Sansinenea dimite como líder de Podemos en San Sebastián

10/04/2015

Sansinenea explica que han surgido "cambios" en su actividad como autónomo, por lo que le va a resultar "imposible" compaginar su trabajo con su labor al frente del Consejo Municipal del partido.

Tres meses después de su elección como secretario general de Podemos en Donostia-San Sebastián, Hannot Sansinenea, ha dejado su cargo por razones "estrictamente personales".

Podemos ha anunciado la dimisión en una nota de prensa, que ha remitido a los medios de comunicación junto a una copia de la carta en la que Sansinenea comunica, a su "pesar", la renuncia "irrevocable" al puesto para el que fue designado el pasado 2 de enero.

En esta misiva, explica que han surgido "cambios" en su actividad como autónomo y que ésta ha aumentado "considerablemente", por lo que le va a resultar "imposible" compaginar su trabajo con su labor al frente del Consejo Municipal del partido.

"Quiero recalcar que, en estas últimas semanas, he tratado de hacer compatible mi vida laboral con la política, pero viendo que me ha sido prácticamente imposible y teniendo en cuenta que ahora vienen unos meses muy intensos en cuanto a la actividad dentro de Podemos, he entendido que es el momento personal de dar un paso atrás y permitir que otras personas realicen su labor sin que yo pueda suponer el más mínimo freno a la misma", destaca.

Espera que se comprenda el motivo de su decisión y asegura que seguirá, "en la medida" en que sus obligaciones laborales se lo permitan, apoyando este proyecto político.

Sansinenea, líder de la candidatura Claro que Podemos (avalada por Pablo Iglesias), fue elegido secretario general de Podemos en Donostia-San Sebastián con el 61,11% de los votos emitidos, mientras que sus rivales, Juantxo Iturria y Juan Antonio Hernando, lograron el 36,21% y el 2,67%, respectivamente.