Torrealdai atribuye a la tortura la aparición del cáncer que padece

O.A. | EITB.EUS

11/04/2015

Así lo ha anunciado en las jornadas sobre tortura, memoria e impunidad que se han celebrado en Baiona.

El expresidente del consejo de administración de Euskaldunon Egunkaria, Joan Mari Torrealdai, ha anunciado que padece cáncer de médula espinal y ha manifestado que la enfermedad que sufre es consecuencia de las torturas que sufrió.

Torrealdai ha manifestado que él, el psiquiatra que le atiende y otros médicos consideran que es "evidente" la relación entre las torturas sufridas y la enfermedad.

"Me parece evidente que el cáncer que sufro es consecuencia de las torturas que sufrí y que he descrito en parte. Os repito no soy medico no puede aportar ninguna prueba aunque para mí la relación es clara y el psiquiatra que me atiende y otros piensan lo mismo", ha dicho en declaraciones a EiTB.

Joan Mari Torrealdai ha explicado en las jornadas de Baiona las torturas sufridas tras ser detenido por la Guardia Civil en febrero de 2013. Además de Torrealdai, han dado su testimonio personas que han sufrido torturas en diferentes circunstancias.