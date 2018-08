Política

Crisis

Presentan la nueva dirección de UPyD, minimizando la crisis interna

agencias | redacción

13/04/2015

De los 21 miembros que componen la dirección, solo han estado cinco en la comparecencia pública, y ha sido destacada la ausencia de la líder del partido, Rosa Díez.

El portavoz adjunto de UPyD, Andrés Herzog, ha minimizado la crisis interna tras el desastre electoral en Andalucía, al afirmar que los que han abandonado el partido son "muy pocos" y que esta situación de "nerviosismo" servirá de revulsivo porque los resultados en mayo serán incluso mejores que en 2011.

Herzog ha presentado a la nueva dirección de UPyD en una rueda de prensa en la sede de Cedaceros, de la que solo han comparecido cinco de los 21 miembros y ha sido destacada la ausencia de la líder del partido, Rosa Díez.

Una ausencia, que, según ha explicado, no obedece a nada en particular "más allá de la absoluta normalidad" y unas veces, comparecerá él, y otras la portavoz del partido, ha señalado.

Entre los nuevos miembros de la dirección del partido estará la eurodiputada vasca Maite Pagazaurtundua, y el parlamentario Gorka Maneiro sigue en su puesto.

Pese a que en las tres últimas semanas no ha cesado el goteo constante de bajas destacadas del partido, la última ayer con la renuncia del candidato a la Presidencia del Govern balear, Juan Antonio Horrach, Herzog ha insistido en que no hay ninguna estrategia que cambiar y, por tanto, UPyD no se replantea ningún cambio con respecto a Ciudadanos.

Hoy se ha reunido por primera vez el nuevo Consejo de Dirección, en el que han entrado seis nuevas caras para cubrir las bajas de los miembros que dimitieron a raíz de la debacle andaluza y ante la ausencia de asunción de responsabilidades por parte de la ejecutiva.